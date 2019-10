Realme X2 : Un sérieux photophone face à Xiaomi et OnePlus

La marque de smartphone Realme , va dévoiler son nouveau téléphone, le realme X2. Un modèle plutôt puissant, doté de nombreuses fonctionnalités haut de gamme.

Ce nouveau modèle est résolument tourné vers la photographie. D’ailleurs, on vous partage certaines specificités techniques.

Camera arrière du Realme X2

La Quad Camera arrière comprend un objectif principal Samsung de 64MP, un objectif très grand angle de 119°, un micro-objectif de 4 cm et un objectif pour les portraits.

La caméra principale est équipée d’un objectif de 64MP avec ouverture f/1,8. Elle offre de bonnes performances en basse résolution et en éclairage faible. D’apres Realme, il fournit une excellente plage dynamique.

Ce smartphone possède également le mode Nightscape qui combine, toujours selon Realme, l’intelligence artificielle avec un moteur multi-images et le Chroma Boost qui améliorent les effets photographiques. Associé à un objectif très grand angle, à un micro-objectif de 4 cm et à un objectif pour les portraits, le realme X2 veut se démarquer des téléphones avec quatre objectifs.

Camera avant du realme X2

De plus, le smartphone est doté d’une lentille selfie de 32 MP garantissant un rendu des selfies naturel et authentique. Cela, à la fois dans un contexte de forte et de faible luminosité. La caméra avant dispose également d’un mode Nightscape qui augmente la lumière et les détails des selfies nocturnes.

La vidéo et le Realme X2

Il prend en charge l’enregistrement de vidéos bokeh en temps réel, des vidéos ultra-larges ainsi que les vidéos au ralenti à 960fps / 720p. En outre, la fonction d’enregistrement vidéo stable est un autre atout du téléphone. Grâce au nouvel algorithme, le smartphone propose l’effet vidéo Anti-Shake, comparable à un stabilisateur.

De grandes performances pour un vrai smartphone

Le smartphone est équipé d’une batterie de 4 000 mAh. Dans le même temps, le VOOC Flash Charge 4.0 associé au nouvel algorithme, permet de réduire le temps de charge de 30 W de 12% par rapport à la génération précédente. En effet, il faut seulement 30 minutes pour charger 67% de la batterie entière.

Le design du realme X2 propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Un rapport d’écran ultra élevé de 91,9% avec des bords ultra-étroits de 4,3 mm. L’écran est recouvert d’un verre Gorilla Glass 5. Avec un design plutôt sympa et accrocheur, il ne va pas laisser indifférent. Il embarque le processeur Snapdragon 730G.

Il sera disponible le 15 octobre en deux couleurs: Bleu Perle et Blanc Perle.