Activision corrige une faille dans le système anti-triche de Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone

Activision a récemment annoncé avoir corrigé une faille dans le système anti-triche Ricochet. Cette faille a affecté les joueurs de Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone. Cette faille permettait à des personnes malintentionnées de contourner les mécanismes de détection et de bannir des joueurs innocents. Selon l’entreprise, l’incident n’a concerné qu’un petit nombre de comptes. Cependant, certains joueurs affirment que le problème a touché de nombreux joueurs.

Un problème détecté dans le système Ricochet

L’annonce d’Activision fait suite à une vague de bannissements injustifiés sur Call of Duty. Le système anti-triche Ricochet, qui scanne la mémoire des ordinateurs pour détecter les logiciels de triche, avait été contourné. Selon Zebleer, responsable d’une boutique de cheats appelée Phantom Overlay, le problème était plus grave que ce qu’Activision laissait entendre. Il révèle qu’une simple chaîne de texte spécifique, « Trigger Bot », pouvait servir à bannir quelqu’un. Par exemple, un joueur pouvait envoyer une demande d’ami ou un message avec ce texte, et Ricochet l’interprétait comme une triche.

Des milliers de comptes affectés, malgré des chiffres minimisés par Activision

Activision a minimisé la portée de l’impact. Toutefois, Zebleer assure que des milliers de joueurs ont subi ce bug avant même que des streamers populaires en aient été victimes. L’un des exemples les plus médiatisés est celui de BobbyPoff, un streamer très connu sur la scène de Call of Duty, qui a vu son compte banni début octobre. Après de nombreuses spéculations et discussions autour de sa potentielle triche, il a été finalement innocenté et son compte restauré.

La situation a créé beaucoup de frustration dans la communauté, car ces bannissements ont jeté le doute sur l’intégrité de certains joueurs professionnels. Plusieurs d’entre eux ont dû faire face à des accusations infondées pendant plusieurs semaines avant qu’Activision ne corrige enfin la faille.

Une réparation tardive mais nécessaire

Activision a déclaré que tous les comptes légitimes affectés avaient été restaurés. Bien que l’entreprise tente d’apaiser la situation, certains estiment que des excuses publiques sont de rigueur. En particulier, pour les joueurs qui ont vu leur réputation ternie à tort. L’équipe Ricochet, de son côté, a annoncé qu’elle publierait un article de blog pour détailler cette correction, mais la communauté reste vigilante quant à l’efficacité des futures mises à jour.