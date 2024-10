Bloober Team dévoile son nouveau jeu d’horreur : Cronos The New Dawn

Le studio polonais Bloober Team a présenté son prochain jeu lors de l’événement Xbox Partner Showcase. Avec Cronos: The New Dawn, l’équipe de développement s’aventure dans de nouveaux territoires. Ce jeu d’horreur à la troisième personne, prévu pour 2025, mêle science-fiction et horreur dans un univers post-apocalyptique.

Plongez dans un futur sombre avec des créatures monstrueuses à combattre

Bloober Team décrit Cronos: The New Dawn comme « une histoire tordue de voyage dans le temps » se déroulant dans un futur où l’humanité lutte pour sa survie. Les joueurs devront explorer des paysages ravagés et affronter des abominations monstrueuses, le tout dans une ambiance sombre et intense. Contrairement aux jeux d’horreur psychologique habituels de Bloober, comme la série Layers of Fear, celui-ci mise davantage sur l’action, avec des combats intenses et une atmosphère de science-fiction.

We are thrilled to reveal our new, original IP!



Watch the official cinematic trailer for Cronos: The New Dawn – a pulse-pounding, third-person survival horror!



Coming to Steam, PlayStation 5 and Xbox Series X/S in 2025!#CronosTheNewDawn #BlooberTeam — Bloober Team (@BlooberTeam) October 17, 2024

Cronos: The New Dawn : une bande-annonce mystérieuse et intrigante dévoilant un monde apocalyptique

La première bande-annonce de Cronos: The New Dawn dévoile un personnage qui rappelle Isaac de Dead Space ou Big Daddy de Bioshock. On le voit jouer aux échecs avant de se retrouver dans un paysage infernal. L’ambiance y est oppressante et l’univers semble impitoyable. Le gameplay n’est montré qu’à la fin de la bande-annonce, mais l’on devine déjà que ce sera un jeu riche en action et en tension.

Une expérience de survie immersive avec des mécaniques de science-fiction captivantes

Dans Cronos: The New Dawn, les joueurs devront survivre dans un monde impitoyable en naviguant à travers un « désert mortel ». Bloober Team promet une expérience où l’horreur se mêle à des éléments de science-fiction, offrant ainsi un large éventail de possibilités en termes de narration et de gameplay. Les fans de jeux d’horreur et de science-fiction seront ravis de découvrir cet univers unique et ses défis.

Une sortie prévue en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

Bien que présenté lors d’un événement Xbox, Cronos: The New Dawn ne sera pas une exclusivité Microsoft. Le jeu sera disponible sur PC, PS5, ainsi que sur les Xbox Series X|S. Cela montre que Bloober Team veut atteindre un public aussi large que possible avec cette nouvelle propriété intellectuelle, tout en continuant de repousser les frontières du genre de l’horreur.