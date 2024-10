YouTube teste un abonnement Premium Lite : pubs limitées à petit prix !

YouTube est en train de tester une nouvelle version de son abonnement Premium Lite. Cette mise à jour, qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment, introduit quelques changements notables, notamment la présence de « publicités limitées ». Google a confirmé que ce test était en cours en Australie, en Allemagne et en Thaïlande, suscitant l’intérêt des utilisateurs dans ces régions.

YouTube Premium Lite : une expérience améliorée avec des publicités limitées pour les abonnés

La principale différence avec la version originale de Premium Lite, lancée en 2021 en Europe, réside dans l’ajout de publicités, mais de manière très limitée. Le nouvel abonnement permet de profiter de la plupart des vidéos sans publicité, sauf pour certains contenus spécifiques comme les vidéos musicales et les Shorts. De plus, des publicités non perturbatrices peuvent apparaître lorsque vous effectuez une recherche ou naviguez sur la plateforme. Le terme « non perturbatrices » désigne des publicités qui ne coupent pas votre expérience visuelle, contrairement aux annonces classiques qui interrompent les vidéos.

Une alternative entre l’offre gratuite et Premium complet

Le premier Premium Lite offrait une expérience totalement sans publicité, mais n’incluait pas des fonctionnalités comme la lecture hors ligne ou en arrière-plan, des options qui sont réservées à l’abonnement Premium classique. Après quelques années de tests en Europe, YouTube a retiré cette offre en octobre 2023. Maintenant, la plateforme semble explorer un compromis avec cette nouvelle version de Premium Lite.

Cette nouvelle offre semble surtout répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent réduire le nombre de publicités tout en évitant de payer le prix élevé d’un abonnement Premium complet. En Australie, par exemple, l’abonnement Premium Lite coûte environ 9 dollars par mois, alors que l’accès complet à YouTube Premium est à 17 dollars. Le tarif du Lite reste donc autour de la moitié du prix de l’abonnement classique, ce qui en fait une option plus abordable pour ceux qui ne recherchent que l’essentiel : une réduction des publicités.

Une opportunité pour les utilisateurs à la recherche d’une solution intermédiaire

Avec des tarifs Premium classiques actuellement autour de 14 dollars par mois pour un abonnement individuel et 23 dollars pour un abonnement familial, YouTube Premium Lite pourrait séduire ceux qui trouvent ces coûts trop élevés. L’ajout de publicités limitées pourrait rendre ce forfait plus abordable tout en restant plus agréable que l’expérience YouTube gratuite, souvent interrompue par des publicités plus fréquentes et intrusives.