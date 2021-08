YouTube Premium Lite : une lecture sans pub pour 6,99€ par mois

Le service de streaming vidéo YouTube teste un nouvel abonnement premium. Celui-ci propose moins d’options mais à un tarif plus accessible, pour toucher de nouveaux utilisateurs.

YouTube de plus en plus envahi par la publicité

Si vous utilisez régulièrement YouTube, vous vous êtes certainement rendu compte que le volume de publicités avait grandement augmenté depuis plusieurs mois.

Pour se débarrasser des publicités avant et pendant la lecture des vidéos, la filiale de Google propose Premium, un abonnement qui inclut également l’accès à la plateforme de streaming musical Music, mais aussi à d’autres fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan ou le téléchargement en local des vidéos.

Dans un entretien accordé à The Verge, un porte-parole de YouTube déclare dans un communiqué que le média teste une nouvelle offre pour donner encore plus de choix à ses utilisateurs. “Premium Lite coûte 6,99 €/mois et comprend des vidéos sans publicité sur YouTube”, selon ce porte-parole. À titre de comparaison, l’offre Premium existante coûte environ 11,99 € par mois en Europe.

Un abonnement Premium Lite, à 6,99€ par mois

Sur son site, YouTube précise que le nouvel abonnement permettra de :

regarder des vidéos sans annonces publicitaires sur YouTube

regarder des vidéos sans publicités dans l’app YouTube Kids.

Il est important de noter que cette nouvelle formule ne donnera pas accès aux services de Music.

Les internautes qui détestent la quantité de publicités et qui ne sont pas trop intéressés par la plupart des fonctionnalités de Premium, l’offre Premium Lite semble être la bonne formule. Mais au vu du prix actuel (soit environ 60% du tarif d’un abonnement Premium classique, tout en n’incluant qu’un faible pourcentage de ses avantages), YouTube précise toutefois que l’abonnement est en phase d’expérimentation et qu’il envisage de proposer d’autres formules en fonction des retours du public.

