YouTube va lancer une fonctionnalité de pourboire sur toutes les vidéos

YouTube a décidé de continuer à diversifier ses sources de revenus en implémentant une toute nouvelle fonctionnalité de pourboire. Après les Super Stickers et les Super Chat lors des lives, Google vient d’annoncer dans un billet de blog l’arrivée des Super Thanks sur la plateforme de streaming vidéo. Grâce à cette dernière, les internautes vont pouvoir donner de l’argent directement depuis les vidéos de leurs créateurs de contenu favoris.

Les Super Thanks permettent de donner de l’argent sous une vidéo YouTube

Afin de soutenir financièrement les créateurs de contenu, YouTube vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité de pourboire. Prenant le nom de Super Thanks, cette dernière permettra ainsi aux utilisateurs de la plateforme ainsi de donner de l’argent directement sous les vidéos.

En cours de test, la fonctionnalité propose quatre niveaux de pourboire : 2 $, 5 $, 10 $ et 50 $. Barbara Macdonald, chef de produit des biens numériques payants chez YouTube, a précisé à The Verge que le fait d’ajouter un montant manuellement était « certainement quelque chose que nous serions intéressés à ajouter ».

Lors du paiement, une petite animation de célébration apparaitra sur l’écran et il sera possible de laisser un commentaire sous la vidéo avec notamment le montant donné.

Auparavant, YouTube avait nommé cette méthode de rémunération Viewer Applause. En la renommant Super Thanks, la plateforme annonce le lancement en version bêta de la fonctionnalité dans 68 pays sur le web, Android et iOS.

De ce fait, les utilisateurs peuvent maintenant rémunérer les créateurs de contenu de quatre manières différentes : en s’abonnant, en donnant de l’argent via la fonctionnalité de pourboire Super Thanks ou en utilisant les fonctions Super Stickers et Super Chat lors d’un live.

Pour profiter de la fonctionnalité, il est nécessaire de faire partie du Programme Partenaire YouTube. Barbara Macdonald précise que le déploiement de la bêta sera aléatoire dans un premier temps. Tous les YouTubeurs partenaires pourront ensuite en profiter plus tard dans l’année.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité YouTube copie Twitch avec trois nouvelles fonctionnalités !