Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin juillet 2021

Oui, vous ne rêvez pas. Microsoft a bien décidé d’offrir une nouvelle salve de jeux vidéo sur le Xbox Game Pass en juillet. La firme américaine vient en effet d’annoncer l’arrivée de 12 nouveaux jeux sur son service par abonnement de jeux vidéo. L’occasion pour les joueurs de se plonger dans diverses expériences sur PC, consoles, mais aussi dans le cloud.

Le Xbox Game Pass profite de nouveaux jeux pour la fin du mois de juillet

Après 9 nouveaux jeux début juillet, 6 autres licences pour la mi-juillet, Microsoft n’en finit pas d’ajouter des expériences vidéoludiques sur le Xbox Game Pass. Pour la fin du mois, ce n’est pas moins de 12 jeux qui font ainsi leur entrée sur le service.

Parmi les expériences déjà disponibles, nous retrouvons le jeu de guerre Battlefield V (Cloud), le JRPG Cris Tales (Cloud, Console et PC), le simulateur d’agriculture roguelite Atomicrops (Cloud, Console et PC), le jeu d’action-aventure dans l’Inde antique Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console et PC) et Last Stop (Cloud, Console et PC).

Dès le 26 juillet, le Xbox Game Pass accueillera Blinx: The Time Sweeper (Cloud et Console), un ancien jeu de plateforme où vous incarnez un chat malicieux qui a le pouvoir de maîtriser le temps, et Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud et Console), un simulateur de vol de combat arcade. Vous pourrez ensuite profiter d’une simulation beaucoup plus photoréaliste avec Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X/S) dès le 27 juillet.

Microsoft terminera cette belle aventure de juillet en ajoutant quatre jeux dans le Xbox Game Pass le 29 juillet :

Lethal League Blaze (Cloud, Console et PC) : un jeu de combat où le seul moyen de se faire des dégâts est de renvoyer une balle à pleine vitesse sur son adversaire ;

(Cloud, Console et PC) : un jeu de combat où le seul moyen de se faire des dégâts est de renvoyer une balle à pleine vitesse sur son adversaire ; Omno (Cloud, Console et PC) : une aventure solo où vous découvrirez un monde fantastique peuplé d’étranges créatures. Puzzles et secrets seront à découvrir afin de franchir différents obstacles lors de votre exploration ;

(Cloud, Console et PC) : une aventure solo où vous découvrirez un monde fantastique peuplé d’étranges créatures. Puzzles et secrets seront à découvrir afin de franchir différents obstacles lors de votre exploration ; Project Wingman (PC) : un jeu de simulation de vol orienté combat dynamique ;

(PC) : un jeu de simulation de vol orienté combat dynamique ; The Ascent (Cloud, Console et PC) : le RPG exclusif pour Xbox et PC qui vous entraine dans un monde cyberpunk où règnent chaos et anarchie.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Xbox : les parents pourront contrôler les dépenses et achats de leurs enfants !