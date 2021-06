Xbox Game Pass : les nouveaux jeux du mois de juillet 2021

En fin de mois, Microsoft annonce comme à son habitude les ajouts faits dans la bibliothèque Xbox Game Pass. La firme de Redmond vient ainsi de présenter les jeux qui arriverons dans le service durant la première partie du mois de juillet 2021. Bonne nouvelle, la diversité est au rendez-vous !

En ce moment, Microsoft promeut intensément le Xbox Game Pass, notamment à travers xCloud. Le service de cloud gaming vient en effet de profiter de la puissance des Xbox Series X et de nouveaux dispositifs vont bientôt permettre de profiter du service. L’occasion sera donc de mise pour proposer plus de contenu sur plus de supports différents. Désormais, place aux jeux ajoutés aux abonnés Xbox Game Pass en juillet 2021.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2021

Space Jam : A New Legacy – 1er juillet (Ultimate Perks) ;

– 1er juillet (Ultimate Perks) ; Gang Beasts (console, PC et cloud) – 1er juillet ;

(console, PC et cloud) – 1er juillet ; Immortal Realms : Vampire Wars (console, PC et cloud) – 1er juillet ;

(console, PC et cloud) – 1er juillet ; Limbo (console, PC et cloud) – 1er juillet ;

(console, PC et cloud) – 1er juillet ; Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts (cloud) – 1er juillet ;

(cloud) – 1er juillet ; Bug Fables (console, PC et cloud) – 1er juillet ;

(console, PC et cloud) – 1er juillet ; Microsoft Flight Simulator (Xbox Series) – 27 juillet ;

(Xbox Series) – 27 juillet ; The Ascent (console et PC) – 29 juillet.

Pour commencer, seuls les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter de Space Jam : A New Legacy, un jeu de type beat-em up dans le monde du nouveau film de basket Space Jam avec LeBron James. Le 1er juillet, les joueurs de toute plateforme pourront profiter d’une bonne petite baston dans Gang Beasts ; d’un jeu de gestion avec des éléments de jeu de cartes, Immortal Realms : Vampire Wars ; d’un jeu indépendant en noir et blanc exquis, Limbo ; et d’un RPG dans le monde des insectes avec une DA Paper Mario, Bug Fables. Le célèbre plateformer Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts fera aussi son entrée dans le Game Pass, uniquement via xCloud. Outre ces nouveautés, Microsoft prévoit d’ajouter au Game Pass durant la fin de mois de juillet 2021 le jeu Microsoft Flight Simulatorsur Xbox Series uniquement (27 juillet) et The Ascent sur console et PC (29 juillet).

En cette fin de mois de juin, de nouveaux jeux ont aussi fait leur entrée :

Worms Rumble (console, PC et cloud) ;

(console, PC et cloud) ; Sea of Thieves : A Pirate’s Life (extension gratuite avec l’arrivée de Jack Sparrow – console, PC, cloud) ;

(extension gratuite avec l’arrivée de Jack Sparrow – console, PC, cloud) ; Iron Harvest (PC) – 24 juin ;

(PC) – 24 juin ; Need for Speed : Hot Pursuit Remastered (console et PC) – 24 juin ;

(console et PC) – 24 juin ; Prodeus (PC) – 24 juin.

Les départs du mois de juin 2021

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Console, and PC) ;

(Cloud, Console, and PC) ; Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Console, and PC) ;

(Cloud, Console, and PC) ; Mistover (PC) ;

(PC) ; Monster Hunter World (Cloud and Console) ;

(Cloud and Console) ; Out of the Park Baseball 21 (PC) ;

(PC) ; Outer Wilds (Cloud and Console) ;

(Cloud and Console) ; Soulcalibur VI (Console) ;

(Console) ; The Messenger (Cloud, Console, and PC).

Encore un peu de temps ? Découvrez les 10 nouveaux jeux Bethesda ajoutés durant l’E3 sur le Game Pass !