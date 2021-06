xCloud : Microsoft passe à la 4K et au 120 FPS grâce aux Xbox Series X

L’heure est au peaufinage chez Microsoft, et surtout à l’amélioration de l’expérience Xbox Cloud Gaming, alias xCloud. Le service de cloud-gaming de la firme de Redmond vient en effet de profiter d’une mise à jour conséquente. Les jeux pourront désormais tourner des consoles Xbox Series X, contre uniquement des Xbox One S auparavant. Une avancée qui permet notamment l’affichage de jeux en 4K jusqu’à 120 FPS.

Les changements continuent d’opérer pour le Xbox Game Pass. Outre l’ajout de nouveaux jeux, l’heure est à la consolidation de xCloud. Récemment, nous apprenions en effet l’arrivée du cloud gaming de Microsoft sur d’autres supports ainsi que le développement de jeux natifs pour le cloud. Avant que tout cela se concrétise, l’entreprise américaine est passée à la vitesse supérieure en améliorant ses installations. De ce fait, les Xbox One S précédemment utilisées pour faire tourner les jeux dans le cloud sont maintenant accompagnées par des Xbox Series X.

Les Xbox Series X viennent proposer de la 4K 120 FPS sur xCloud

Bonnes nouvelles pour les utilisateurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, les Xbox Series X semblent maintenant être utilisées pour faire tourner des jeux dans xCloud. De ce fait, les joueurs peuvent profiter de la puissance de la console afin de jouer à des jeux plus gourmands en ressources. Pour le moment, seules certaines expériences de jeu semblent concernées telles que Yakuza: Like a Dragon, Rainbow Six Siege, Dirt 5 ou encore Ori and the Will of the Wisps par exemple.

Grâce à la puissance de cette console next-gen, les chargements ont été accélérés et de nouvelles options graphiques (un mode performance ou un mode haute résolution) sont disponibles afin de permettre un affichage 4K 120 FPS. Microsoft ne précise cependant pas si le jeu auquel vous allez jouer profite ou non de la puissance de la Xbox Series X ou non.

L’ensemble de ces informations ont été constatées par des joueurs et médias. Par le biais d’un communiqué, Microsoft n’a pas confirmé le déploiement des Xbox Series X dans ses serveurs. « Nous testons continuellement de nouvelles fonctionnalités et apportons des améliorations pour créer une meilleure expérience de jeu Xbox Cloud », explique la firme américaine. Elle précise par la suite : « Nous aurons bientôt d’autres informations à partager sur les mises à niveau que nous apportons à nos centres de données Microsoft ».