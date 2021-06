Microsoft compte développer des jeux natifs pour le cloud gaming

Lors de son lancement, Google Stadia avait annoncé le développement de jeux vidéo exclusivement conçus pour le cloud gaming. Malheureusement, la firme de Mountain View annonçait la fin de cette initiative le 1er février dernier. C’est au tour de Microsoft d’annoncer l’arrivée de jeux natifs pour son service xCloud. Pour cela, l’entreprise américaine a d’ailleurs recruté l’ancienne directrice de la conception de Google Stadia et créateur du jeu Portal, Kim Swift.

Le cloud gaming semble être de plus en plus l’avenir de Microsoft pour sa branche Xbox. Aux dernières nouvelles, la firme de Redmond a en effet annoncé l’arrivée de xCloud sur les Xbox One, sur les TV connectées, mais aussi à travers ses propres appareils de streaming. Pour combler les joueurs, des jeux conçus nativement pour le cloud gaming vont prochainement arriver.

Microsoft compte créer des jeux natifs pour le cloud gaming

Par le biais d’un post Twitter sur le compte Xbox Game Studios Publishing, Microsoft annonce : » Notre équipe se concentre sur trois piliers dans nos jeux : la communauté, l’innovation et l’inclusion. Aujourd’hui, Kim Swift nous rejoint au sein de XGS Publishing pour accélérer notre innovation et collaborer avec des studios indépendants afin de créer des jeux pour le cloud. Bienvenue dans l’équipe, Kim !« .

Par le biais de ce message, nous apprenons l’arrivée de Kim Swift chez Microsoft en tant que « Senior Director of Cloud Gaming ». Auparavant, elle travaillait notamment sur le même poste pour le service de cloud gaming Stadia de Google, et avait par exemple créé le célèbre jeu Portal de Valve ou travaillé sur Left 4 Dead 2 et Star Wars Battlefront 2.

Comme nous pouvons le lire dans la déclaration de Microsoft, Kim Swift aura pour objectif de démarcher des développeurs et studios externes afin de développer des jeux natifs pour le cloud gaming. Il serait ainsi question d’utiliser la puissance des serveurs xCloud pour créer une expérience inédite et surpassant la puissance des consoles dans le cloud.

