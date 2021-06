MacBook Air : Apple prépare une version survitaminée avec puce M1X pour fin 2021

Les projets d’Apple pour le reste de l’année commencent à se préciser. Aux dernières nouvelles, la firme de Cupertino déploierait un nouveau MacBook Air en fin d’année 2021, soit un an après la version avec puce M1. L’objectif de l’entreprise à la pomme serait ainsi de proposer un modèle plus haut de gamme doté de la puce M1X et profiterait d’un nouveau design empruntant quelques spécificités visuelles aux derniers iMac, iPhone ou encore iPad.

Beaucoup d’informations sont dernièrement arrivées autour des futurs produits proposés par Apple. Outre l’existence d’un MacBook Pro M1X, la firme californienne aurait plusieurs projets pour la fin de l’année tels qu’un iPad mini 6 au design repensé ainsi qu’une Apple Watch Series 7 avec quelques nouveautés. Aujourd’hui, moult informateurs viennent de souligner des informations autour d’un nouveau MacBook Air pour 2021, le média MacRumors fait ainsi le résumé des attentes autour de ce produit.

Un renouveau du MacBook Air avec la puce M1X en 2021 ?

Pour commencer, le leaker et Youtubeur Jon Prosser a annoncé récemment que le MacBook Air serait considérablement plus fin dans sa nouvelle version. Il précise qu’en plus de cela, les touches de fonction seraient plus spacieuses et le trackpad plus discret. Comme sur le nouvel iMac, plusieurs coloris feraient leur entrée : bleu, vert, orange, violet, rose, jaune… Selon plusieurs rumeurs, un écran mini-LED serait de la partie, tout comme un port de charge de type MagSafe.

Sans grande surprise, cette nouvelle génération s’équiperait de la puce M1X, surnommé aussi la puce M2. Avec cette nouvelle architecture, les spécialistes annoncent que le nombre de cœurs graphiques passerait de sept ou huit à neuf ou dix. La gravure se ferait en 5 nm. Une information importante qui annoncerait une réduction de la consommation énergétique du processeur. Pour finir, des sources telles que Mark Gurman et Jon Prosser s’alignent sur le fait que le MacBook Air arriverait au cours du second semestre 2021, plus précisément cet autonome, ou dans le pire des cas début 2022.

