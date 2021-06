Notre sélection de ventilateurs traditionnels pour l’été

À l’approche de l’été, il est bon d’être prudent et de se munir d’un ventilateur pour faire face à un épisode caniculaire. Stables et pratiques, les ventilateurs ont la cote auprès des consommateurs. En effet, ils sont bon marché et procurent une sensation de fraîcheur immédiate. Que cela soit pour mettre dans une maison ou au bureau, le ventilateur est une arme redoutable pour faire face à la chaleur qui s’accumule tout au long de la journée. Voici une petite sélection des meilleurs ventilateurs traditionnels.

Rowenta Ventilateur sur pied VU5640F0 : vous ne l’entendrez pas

Puissant et silencieux, ce ventilateur s’intégrera parfaitement dans votre intérieur. Doté de 5 pales et d’une touche Turbo Boost, il vous apportera une fraîcheur optimale pour un bien-être immédiat !

Sa diffusion d’air atteint une largeur maximale de 120° de couverture pour un bien-être immédiat. Il dispose de deux orientations : réglable, qui permet de diriger le flux d’air vers une direction spécifique et automatique, pour rafraîchir une surface maximale. Grâce à son pied télescopique, la hauteur de l’appareil s’ajuste de 30 cm selon les besoins de chacun. Grâce à sa poignée de transport, il suivra tous vos déplacements et se rangera facilement.

Rowenta Ventilateur de Table VU2640F0 : si vous avez moins de place

Le ventilateur de bureau Turbo Silence Extreme procure une sensation immédiate d’air frais intense avec une technologie extrêmement silencieuse. Les réglages varient de la position presque inaudible Silent Night à la fonction Turbo Boost extrêmement puissante pour un confort optimal.

Le flux d’air extrêmement puissant produit une sensation immédiate d’air frais, jusqu’à 80 m3/min. La position Turbo Boost est la position la plus puissante. Cette 4ème vitesse crée un niveau intense de débit d’air à 80 m3/min. Enfin, grâce à la position Silent Night à seulement 45 dB, vous pouvez dormir sans entendre le ventilateur.

Ventilateur de table MeacoFan 1056 : un souffle puissant, sans bruit

Meaco, le spécialiste britannique du traitement de la qualité de l’air propose le MeacoFan 1056. Le même modèle est également disponible sur pied. Fraîchement arrivé sur le marché français, Meaco a remporté un franc succès dans d’autres pays européens avec sa gamme de ventilateurs ultra silencieux. Une gamme également reconnue pour sa puissance.

Très simples à utiliser, les ventilateurs MeacoFan 1056 et 1056P disposent d’un affichage LED clair et pratique pour activer les différents modes proposés et indiquer la température ambiante.

Le mode nuit permet de programmer l'heure d'arrêt ou de mise en marche de l'appareil. Il est aussi possible de choisir le mode d'éclairage de l'écran d'affichage (allumé ou éteint).

Le mode ECO modifie automatiquement la vitesse du ventilateur à mesure que la température de la pièce change, une fonctionnalité très pratique pour ne pas craindre d’avoir trop froid au milieu de la nuit.Les ventilateurs MeacoFan 1056 et 1056P sont livrés avec une télécommande aimantée qui peut être disposée au centre de l’hélice.

Honeywell HT-900E : l’option mini encombrement, mini prix

Ce petit ventilateur saura s’adapter à n’importe quel endroit. Vous pouvez même le fixer à un mur. Vous bénéficiez de 3 niveaux de puissance, d’un angle d’inclinaison de 90°. Ce mini ventilateur propose une excellente stabilité : idéal pour être installé sur le sol ou sur une table

Enfin, on retrouve une poignée permettant de le transporter. Honeywell vous propose une garantie de 3 ans.

Bestron ASV45W : pour les petits budgets

Ce ventilateur sur pied à hauteur ajustable et au design simple vous apportera une agréable sensation de fraîcheur dans le salon, la chambre à coucher, le bureau ou la terrasse. Le débit d’air est directement ajustable sur l’appareil : il y a 3 niveaux de puissance.

Il est utilisable en tout lieu grâce à son pied ajustable (102 cm à 122 cm) et verrouillable ainsi qu’à sa légèreté (2,5 kg). Niveau sonore maximal de 56,60 dB.

Encore indécis ? Et si vous faisiez confiance à cette Start-up – Exhale : Le ventilateur sans pale inspiré de l’aéronautique !