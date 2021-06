Mobvoi lance la Ticwatch E3 : une smartwatch abordable axée sur la santé

Le fabricant chinois d’accessoires connectés commercialise la TicWatch E3, deuxième montre connectée à embarquer le Snapdragon 4100. Elle tourne sur WearOS et profite du NFC.

Mobvoi dévoile une nouvelle smartwatch abordable

Mobvoi avait déjà commercialisé la première montre connectée équipée d’un Snapdragon 4100, la TicWatch Pro 3. Voici désormais la seconde : la TicWatch E3. Elle vient prendre la suite de la TicWatch E2 lancée en 2019. La TicWatch E3 offre toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une smartwatch, notamment la possibilité de suivre sa santé, d’accéder à des applications populaires et de lancer plus d’une douzaine d’entraînements.

En termes de design, la Ticwatch E3 ressemble assez à sa prédécesseure, mais avec deux boutons physiques sur le boîtier plutôt qu’un seul. La TicWatch E3 est dotée d’un cadre en polycarbonate, d’un écran en verre incurvé 2,5 D. Ses bracelets en silicone sont disponibles en trois couleurs : noir, jaune fluo et bleu cendré. La société a conçu sa nouvelle smartwatch avec un mécanisme de libération rapide qui permet aux utilisateurs de changer le bracelet de la montre sans outils supplémentaires, en supposant que le client achète l’une des autres options de couleur de bracelet.

L’écran est un AMOLED de 1,3 pouce doté d’une résolution de 360×360. À l’intérieur, on trouve 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. La batterie de 380 mAh devrait durer un peu plus d’un jour selon Mobvoi. La montre est certifiée IP68, ce qui veut dire qu’elle résiste à l’eau et au sable. Enfin, elle est compatible avec le GPS et le GLONASS.

Ticwatch E3 : l’accent est mis sur la santé

Elle arrive avec une série de nouveaux outils pour veiller à votre bien-être, plus celui de votre famille. Sa prédécesseure, la Ticwatch E2, a été lancée en 2019. Au lieu d’aiguiser son attention sur les séances d’entraînement, Mobvoi a choisi de suivre la voie tracée par Fitbit et de se tourner vers la santé mentale.

La Ticwatch E3 a adopté de nombreuses fonctionnalités de la TicWatch Pro 3 GPS, notamment TicZen, qui surveille le stress en suivant la fréquence cardiaque et la variabilité de la respiration. Si elle détecte que vous commencez à ressentir la tension, la montre vous invite à utiliser les exercices de respiration guidée TicBreath pour gérer votre stress, et ramener votre respiration et votre fréquence cardiaque à la normale.

En ce qui concerne la forme physique, la Ticwatch E3 porte à 20 le nombre de modes d’entraînement disponibles, et elle est dotée d’un nouveau capteur de SpO2 (une autre fonctionnalité qui devient rapidement la norme pour les smartwatches et les trackers d’activité).

Les TicWatch E3 sont disponibles pour 199.99 euros. Sur le site de Mobvoi, un seul coloris est pour l’heure disponible : Panther Black. Neon Yellow et Ashy Blue devraient arriver prochainement.

