Google Maps : les feux tricolores arrivent en Europe

Sur Google Maps, les feux tricolores commencent à faire leur apparition, notamment en Espagne. Cette nouveauté pourrait ainsi se déployer à une plus grande échelle et pourrait arriver en France.

Les feux tricolores en mode carte et en mode navigation

En juillet 2020, une poignée d’utilisateurs américains ont accédé à une nouvelle fonctionnalité Google Maps : les feux tricolores, qui faisaient alors leur apparition à la fois sur le service de cartographie et le mode navigation. Déployée dans le cadre d’une bêta, cette option n’avait plus fait parler d’elle jusqu’à maintenant.

À peine un an plus tard, les feux tricolores commencent doucement, mais sûrement à s’étendre à d’autres pays.. En Espagne par exemple, les journalistes du site Xataca ont remarqué l’ajout des feux de circulation dans leur pays. Ainsi peut-on espérer un lancement prochain en France.

Google Maps à l’assaut d’Apple Plans

Ici, le géant américain affiche l’emplacement des feux par le biais d’une icône dédiée : il n’indique pas en temps réel s’il est rouge, vert et encore moins orange. Le pictogramme n’a donc qu’une fonction informative, et non interactive. Sa présence a en tout cas l’avantage d’apporter des éléments contextuels aux utilisateurs.

En effet, si un automobiliste ou un cycliste souhaite éviter une route truffée de feux tricolores, alors peut-être qu’il pourra anticiper et contourner la route en question en jetant un œil sur Google Maps. Cette fonctionnalité permet également de savoir si un bouchon est provoqué par un accident, ou un simple feu.

Xataca note par ailleurs que cette nouveauté fonctionne bel et bien avec le mode navigation… uniquement pour les trajets pédestres et en vélo. Pour les automobilistes, une mise à jour ultérieure devrait combler ce manque.

Google rattrape par ailleurs son retard face à Apple, qui a introduit les feux tricolores sur Apple Plans dès iOS 13, en 2019.

