Google Maps fait le plein de nouveautés et devient plus complet

Vous ne le saviez surement pas, mais Google a tenu une conférence hier afin de présenter de nombreuses nouveautés aux développeurs. Outre Android 12, nous avons ainsi eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’avenir d’applications telles que Google Maps ainsi que la fonctionnalité Live View. La firme de Mountain View a ainsi pris le temps de dévoiler quelques nouveautés pour son service de navigation GPS.

Le Google I/O, conférence annuelle de Google dédiée aux développeurs, vient de nous présenter moult nouveautés. Après avoir pris du temps pour présenter Android 12, Google a dévoilé les ajouts qui seront effectués sur Maps durant les prochains mois.

Les nouveautés à venir de Google Maps

Pour commencer, Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé l’arrivée de Safer Routing. La fonctionnalité Maps a pour objectif de proposer un itinéraire avec le moins d’arrêts en analysant l’état de la route, la météo et la densité du trafic. Nous apprenons aussi que les cartes vont être à l’avenir plus détaillées afin de renseigner les passages piétons ainsi que les feux tricolores.

La firme de Mountain View a ensuite dévoilé l’arrivée de la fonctionnalité Live View directement sur la carte de Maps. De ce fait, les utilisateurs pourront y accéder en un simple clic. Permettant déjà de se déplacer en réalité augmentée, le dispositif va désormais permettre d’afficher des panneaux avec le nom de la rue ou encore des points d’intérêts proches de vous.

Pour continuer, Google Maps va afficher des cartes plus dynamiques. En fonction du moment de la journée, l’application privilégiera ainsi l’affichage de certains lieux le matin (café, boulangerie…), le midi (restaurant, supérette…) ou le soir (bars, boite de nuit…), ou encore des points de visites lorsque vous arrivez dans une nouvelle ville.

Autre ajout intéressant et lié à la pandémie de Covid-19 : une information sur l’occupation d’une zone précise de la ville. Il sera ainsi possible de savoir en un coup d’œil si un lieu ou un quartier est plus animé que d’habitude.

Encore un peu de temps ? Découvrez pourquoi Waze, Maps, Coyote… ne pourront plus signaler tous les contrôles de police !