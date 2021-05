Wear OS : Google s’allie à Samsung pour développer son OS pour montre connectée

Google compte bien se faire une place dans le monde des montres connectées. Peut-être pas avec un produit, mais plutôt du côté du système d’exploitation. La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer un partenariat conséquent avec Samsung afin d’améliorer Wear OS. Nous avons ainsi eu l’occasion d’avoir plus d’information sur ce partenariat lors de la conférence Google I/O, mais aussi découvrir les prochaines fonctionnalités prévues pour cet OS.

Depuis de nombreuses années, Google a gagné du terrain sur le marché des montres connectées et s’est forgé une place de choix. Même si Samsung s’en sortait avec les honneurs grâce à son système d’exploitation Tizen, Wear OS de Google éprouvait quelques difficultés d’optimisations. Bonne nouvelle, les deux sociétés ont décidé de nouer un partenariat avec à leurs côtés Fitbit, récemment racheté par Google, afin de développer et peaufiner Wear OS.

Google et Samsung s’allient pour améliorer Wear OS

Mardi 18 mai, Google a annoncé : « Aujourd’hui nous partageons la plus grosse mise à jour pour Wear jamais annoncé ». Pour l’occasion, la firme a annoncé la fusion entre Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les montres connectées et Tizen, l’OS de Samsung. La firme de Mountain View annonce ainsi « la mise en place d’une plateforme unifiée avec Samsung » ainsi que « la création d’une nouvelle expérience pour le consommateur ». Samsung pourra ainsi apporter à Google son savoir-faire en termes de constructeur de montres connectées, mais aussi de puces.

Par la suite, Google affirme que les performances de Wear OS sont désormais « 30 % supérieures » avec notamment une ouverture des applications plus rapides et une consommation en baisse suite à des optimisations système. La firme a aussi annoncé plusieurs mises à jour pour ses applications, mais surtout la possibilité pour les utilisateurs d’écouter de la musique Spotify ou YouTube hors ligne. Nous apprenons aussi que Wear OS va progressivement s’ouvrir plus aux développeurs avec l’arrivée d’une nouvelle API pour créer des tuiles (widgets) pour leurs applications.

Bjorn Kilburn, Director of Product Management de Wear OS, annonce en plus quelques informations autour de Fitbit : « Le suivi de la santé et de la condition physique est essentiel pour les appareils portables. Avec la dernière mise à jour de Wear, nous nous félicitons des nombreuses années d’expertise en santé de Fitbit. Le meilleur de Fitbit, y compris des fonctionnalités telles que le suivi de vos progrès de santé tout au long de votre journée et les célébrations d’objectifs au poignet, vous motivera dans votre cheminement vers une meilleure santé ».

La mise à jour de Wear OS devrait arriver plus tard dans l’année selon Google.

