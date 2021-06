Apple mentionne l’existence d’un MacBook Pro M1X

Comme l’a remarqué Max Balzer, Apple a inclus deux tags dans les mots clés de la vidéo de la WWDC 2021 : « m1x » et « m1x MacBook Pro ». Avant l’événement, les rumeurs avaient beaucoup évoqué l’hypothèse d’une présentation de nouveaux MacBook Pro, mais finalement rien n’est venu.

Apple confirme à demi-mots l’existence des Mac avec puce M1X

Si l’on attend les nouveaux MacBook Pro, une nouvelle puce Apple Silicon devrait aussi faire son apparition. Et il s’agirait de la puce M1X.

Maintenant qu’Apple a introduit sa toute première puce Apple Silicon, M1, on s’attend à ce que la firme de Cupertino couvre tout son catalogue, jusqu’aux configurations les plus haut de gamme. Cela prendra un certain temps, évidemment. D’aucuns pouvaient imaginer une annonce dès la WWDC 2021, il n’en fut rien. Mais la firme de Cupertino a, semble-t-il, confirmé à demi-mots leur existence.

Cela étant dit, il semblerait qu’Apple puisse avoir prévu une annonce durant l’événement. En effet, un tweet de Max Balzer montrait une capture d’écran de la diffusion sur YouTube de la WWDC. Dans celle-ci, Apple a inscrit les tags « m1x » et « m1x MacBook Pro ». M1X, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, serait la prochaine version de la puce M1.

Voilà un choix de nom très intéressant. Les appareils iOS utilisent les puces A. Apple incrémente ce chiffre d’une génération à l’autre, avec une désignation en X pour une puce légèrement améliorée. C’est cohérent, dans la mesure où l’on s’attend à ce qu’Apple conçoive quelque chose de plus puissant pour ses nouveaux MacBook Pro. Difficile de savoir pourquoi ces tags ont été inclus sans qu’aucune annonce ne soit faite.

Un service d’optimisation de YouTube ?

Tout d’abord, l’événement a été préenregistré, donc on savait ce qu’il contiendrait. Ce n’est pas comme si quelqu’un chez Apple avait annulé le dévoilement du nouveau MacBook Pro à la dernière minute.

De plus, les étiquettes sont toujours là presque un jour après avoir été repérées pour la première fois, et si c’était une erreur, quelqu’un chez Apple les aurait déjà supprimées. Donc, si ce n’est pas une erreur, que s’est-il passé ? L’une de ces deux possibilités.

Premièrement, lors de la génération des balises de recherche pour la vidéo, « m1x MacBook Pro » et « m1x » ont obtenu un score élevé et ont été inclus parce qu’ils étaient des termes de recherche populaires.

L’autre possibilité est qu’Apple se moque de la presse spécialisée. Dans la même veine, c’est certainement l’une des façons d’amener les gens à parler d’Apple et de la keynote après qu’elle soit terminée. Enfin, ces balises ont peut-être même été générées automatiquement par un service d’optimisation de YouTube, et personne n’a pris la peine de regarder.

