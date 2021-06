Lyf : des pourboires dématérialisés par QR code

Lyf vient de révéler une étude réalisée avec le CSA sur « Les Français et les pourboires » ainsi que la sortie d’une nouvelle option pour laisser des pourboires par QR code. Avec les nouvelles réouvertures, est-ce que les Français sont prêts à soutenir financièrement les divers commerçants ? Si oui, comment ?

Une étude sur les pourboires, à l’aube du déconfinement

Avec la réouverture complète des bars, des cafés et des restaurants, la troisième étape du déconfinement insuffle un nouveau vent de liberté. Si les Français ont hâte de profiter de moments de convivialité jusqu’à 23h00, en terrasse comme en intérieur, tout n’est pas rose du côté des professionnels. En effet, ceux-ci ont beaucoup souffert lors du confinement… Comment les soutenir ? Individuellement, donner un pourboire reste le moyen le plus simple et efficace pour accompagner la reprise des activités.

Les Français ne sont pas radins et veulent participer à l’effort collectif, comme le révèle la dernière étude inédite de Lyf réalisée par le CSA. Les jeunes sont les plus généreux, encouragés par les solutions de pourboires dématérialisées et respectueuses des gestes barrières.

Pourboires : les Francais sont généreux

D’après la dernière étude réalisée par le CSA pour Lyf, les jeunes Français sont prêts à mettre la main à la poche pour soutenir les professionnels. Des solutions de pourboire dématérialisé par QR Code pourraient accélérer le mouvement.

L’étude nous apprend tout d’abord que la majorité des Français (77 %) donne des pourboires. C’est dans les restaurants (85%), les cafés et les bars (71%) ou bien chez le coiffeur (59%) que les Français laissent le plus naturellement des pourboires.

Les Français laissent en moyenne 2,80 euros par pourboire, tandis que plus de la moitié (58%) des jeunes qui donnent laissent entre 3 et 5 euros.

Le premier frein des jeunes pour laisser des pourboires : l’absence de monnaie (58%). Un constat également partagé par un tiers des Français (35%). 71 % des Français déclarent donc être favorables au pourboire par QR code. Cela permettrait en effet de mieux respecter les gestes barrières.

Lyf simplifie les pourboires grâce à des QR code

Pour encourager les pourboires parmi les Français et soutenir l’activité des professionnels, Lyf dévoile dès aujourd’hui un nouveau service de pourboire dématérialisé par QR Code. Désormais, directement depuis l’application Lyf, vous avez la possibilité de laisser un pourboire au professionnel de votre choix, de manière dématérialisée, via un simple QR code que l’on flashe avec son téléphone. Est-ce la fin de la petite monnaie ? Peut-être…

En effet, le cash n’a plus la cote depuis la crise sanitaire. A l’aube de la réouverture complète des commerces et lieux de loisirs, le pourboire dématérialisé est bien accueilli par les Français : 71 % d’entre eux déclarent y être favorables, notamment pour respecter les gestes barrières.

Vous pouvez découvrir le fonctionnement de ces codes QR à travers cette vidéo !

Bientôt sur la route des vacances ? Découvrez le service Click & Collect de Lyf, pour un payement simplifié sur les aires d’autoroute !