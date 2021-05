Lyf et Total lancent le service Click & Collect de Lyf, pour un payement simplifié

Lyf et Total annoncent le lancement d’un nouveau service : Click & Collect de Lyf. Sur l’ensemble des stations du réseau autoroutier, le payement par mobile sera encore plus simplifié. Vous pourrez scanner vos produits en boutique et régler vos achats depuis votre smartphone.

Click & Collect de Lyf : pour un payement encore plus simple

Lyf et Total annoncent le lancement du service Click & Collect de Lyf sur l’ensemble des stations du réseau autoroutier TOTAL, soit 105 stations opérées par Argedis, filiale de Total. Parmi elles, 29 stations réparties sur les autoroutes A6 et A10 proposent également le Scan, Pay & Go.

Lyf est une Fintech française, leader du paiement mobile augmenté. Elle offre des solutions de paiement mobile simples et sécurisées à plus de 1,7 million de particuliers via son application Lyf Pay. Lyf accompagne les grandes enseignes et les professionnels indépendants dans la digitalisation de leur relation client ainsi que dans la fluidification et la diversification de leurs parcours d’achat. Lyf est soutenue dans sa croissance par des actionnaires leaders de la banque, du paiement et de la grande distribution. Comme partenaires, on peut citer BNP Paribas, Crédit Mutuel, Auchan, le groupe Casino, Mastercard et Oney.

Total souhaite proposer une expérience d’achat toujours plus fluide et rapide. L’entreprise fait ainsi de Lyf l’un de ses partenaires privilégiés.

Avec cette collaboration renforcée, initiée il y a deux ans, Lyf étend le déploiement de ses solutions de paiement mobile. L’entreprise s’ouvre à un nouveau marché, en complément de ceux de la grande distribution et de la grande surface spécialisée. La confiance accordée par Total témoigne de la pertinence des solutions Lyf, que vient renforcer le contexte Covid.

« La crise sanitaire a augmenté la demande en solutions de paiement sans contact et remis le mobile au cœur du parcours d’achat. En proposant le Click & Collect et le Scan, Pay & Go au sein des boutiques TOTAL, Lyf apporte une réponse concrète aux nouveaux enjeux des commerçants : mettre en place des expériences d’achat innovantes et digitaliser la relation client, dans le respect des nouvelles normes de distanciation sociale. » Frédéric Leclef, Directeur général délégué de Lyf

Stations service : gagnez en temps et en autonomie

En proposant ces solutions à ses clients, Total poursuit trois objectifs :

– améliorer la fluidité de l’expérience d’achat des clients en station ;

– permettre aux clients de gagner en temps et en autonomie ;

– limiter les contacts physiques lors du paiement, en période Post-Covid.

« Les retours de nos collaborateurs et de nos clients sur les solutions Scan, Pay & Go et Click & Collect sont très positifs. L’objectif est, à terme, d’étendre le service à l’ensemble de nos boutiques présentes sur les aires d’autoroutes. Nous sommes promoteurs de tout ce qui va dans le sens de la fluidification et de la simplification de l’expérience client en magasin, notamment grâce aux nouvelles technologies. », déclare Franck Schmiedt, Président d’Argedis – filiale de Total.

