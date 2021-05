PS5 : Sony présente de nouvelles manettes DualSense rouges et noires

Sorti de nulle part, Sony a décidé de revenir avec de nouvelles manettes pour sa nouvelle console PS5. La firme nippone a en effet dévoilé hier de nouveaux coloris pour sa DualSense : Cosmic Red et Midnight Black.

Aujourd’hui, les consommateurs éprouvent de grandes difficultés à acheter une console PS5. Pour cause, la pénurie de semi-conducteurs ne permet pas aux fournisseurs de répondre aux besoins de Sony afin de produire ses consoles. Les ruptures de stock sont ainsi de mise et pourraient durer jusqu’en 2022 d’après la firme. Pour résoudre ce problème, une nouvelle version de la console pourrait ainsi voir le jour dès l’année prochaine. En attendant, Sony ne compte pas changer ses plans et proposer de la nouveauté aux joueurs ayant déjà acheté une PS5. De nouvelles couleurs des manettes DualSense sont en effet de la partie.

Sony présente des versions rouges et noires de sa manette PS5 DualSense

Contre toute attente, Sony a présenté jeudi 13 mai de nouvelles manettes pour sa dernière console PS5. Les nouveaux coloris présentés prennent ainsi la dénomination : Cosmic Red et Midnight Black. Ainsi, nous retrouvons une version bicolore rouge et noire et une autre avec deux nuances de noir différentes. Outre ses changements de couleur, les manettes sont totalement identiques au niveau du design et de la disposition des boutons, des joysticks et des gâchettes.

Face à ses nouveaux coloris pour les manettes DualSense, nous pourrions désormais espérer voir arriver des PS5 colorés dans les semaines ou mois à venir. En attendant, vous devrez vous contenter dès le mois prochain des manettes Corsmic Red et Midgnight Black.