PS5 : la console profiterait d’une nouvelle version en 2022

Sony a récemment annoncé que la PS5 avait été vendue à 7,8 millions d’exemplaires depuis son lancement. Sur la même période, le constructeur avait vendu 7,6 millions de PS4. Cependant, ce résultat pour la nouvelle console next-gen de la firme nippone est à nuancer. Le secteur est en effet sous le joug de la pénurie de composants qui touche l’ensemble de l’industrie high-tech. De ce fait, les stocks ne sont jamais suffisants afin de répondre à l’attente des joueurs. Il est donc temps de trouver des solutions afin de pallier à ce problème. Nous apprenons ainsi qu’une nouvelle version de la console serait en cours de réflexion.

Alors qu’un partenariat entre Discord et PlayStation ou encore les nouveaux jeux gratuits du PS Plus en mai 2021 viennent d’être présentés, nous apprenons désormais qu’une nouvelle version de la PS5 pourrait entrer en production dès l’année prochaine afin de répondre à la demande des joueurs et éviter à Sony d’être dépendant des ressources rares victimes de la pénurie de composants.

Une nouvelle version de la PS5 est prévue pour 2022

Lors d’un récent entretien avec les investisseurs (retranscrit par Video Games Chronicle), le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, souligne les problèmes de production de la firme : « Comme je l’ai dit plus tôt, nous visons un volume de ventes supérieur à celui de la PS4 [au cours de la 2e année]. Mais pouvons-nous augmenter considérablement l’offre ? Non, ce n’est pas probable ». Il explique par la suite que « la pénurie de semi-conducteurs est un facteur, mais il y en a d’autres qui auront un impact sur le volume de production ».

Sony est donc en train de chercher ardemment des solutions afin d’augmenter la production de ses nouvelles consoles. « Par exemple, nous pourrions peut-être trouver un fournisseur secondaire, ou en changeant la conception, nous pourrions faire face [à la pénurie] », souligne-t-il. Hiroki Totoki ajoute : « Dans le secteur de l’électronique, nous avons su nous montrer flexibles, et au cours de l’année 2021, nous saurons nous montrer flexibles face à la situation ».

D’après le site DigiTimes, cette nouvelle version de la PS5 commencerait à être produite entre le deuxième et le troisième trimestre de l’année 2022. L’analyste de Kanta Games, le Dr Serkan Toto, souligne que la console profiterait d’un « nouveau processeur 6 nm semi-personnalisé » d’AMD au lieu de la version gravé en 5 nm sur les consoles actuelles.