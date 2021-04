PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS5 et PS4 en mai 2021

La fin du mois d’avril 2021 a sonné. Pour l’occasion, Sony a dévoilé les nouveaux jeux qui arriveront gratuitement sur le PlayStation Plus en mai. Avec cette nouvelle salve d’expériences vidéoludiques, la firme nippone souhaite vous faire partir dans des courses effrénées dans Wreckfest, commencer une guerre sans merci avec Battelfield V ou encore survivre seul contre tous dans Standed Deep.

L’objectif pour les joueurs PS5 et PS4 durant le mois de mai 2021 est simple : survivre. Que ce soit face à des individus armés, des voitures avec comme but de tout démolir ou en ou encore l’adversité d’une île déserte, le PlayStation Plus vous promet des expériences variées et pleines de rebondissements.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, n’hésitez pas à découvrir la nouvelle plateforme de VOD offerte par Sony aux abonnés PlayStation Plus : le Video Pass !

Les nouveaux jeux PlayStation Plus du mois de mai pour PS4 et PS5

Commençons avec le jeu exclusivement offert aux joueurs de PS5 : Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Avec le titre, vous savez déjà à peu près à quoi vous en tenir. Pour faire simple, ce jeu est un jeu de course où la destruction de votre automobile sera chose courante. Votre objectif est ainsi de réussir à dépasser la ligne d’arrivée en un seul morceau. N’hésitez donc pas à démolir vos participants et éviter de rentrer dans le décor.

Du côté des joueurs PS4, vous allez pouvoir profiter grâce au PlayStation Plus de Battelfield 5. Comme d’habitude, c’est la guerre qui régit cette licence. Cette fois-ci, le jeu développé par DICE vous ramène dans sa campagne solo lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour le multijoueurs, vous aurez l’occasion encore une fois de profiter d’affrontement sanguinaire sur des maps immenses regroupant jusqu’à 64 joueurs. En plus de cette expérience, un autre titre sera disponible sur PS3 : Standed Alone. Échoué dans un archipel en plein milieu du Pacifique suite à un crash d’avion, vous devrez tenter de survivre grâce à la faune et la flore environnante.

Pour voir rapidement chacun de ces expériences, découvrez-les à travers ce court trailer présentant les jeux gratuits de mai sur le PlayStation Plus !

N’oubliez pas de profiter des jeux du mois d’avril avant qu’ils ne soient plus disponibles. Pour rappel, vous pouvez acquérir gratuitement Oddworld: Soulstorm, Days Gone et Zombie Army Dead War 4.