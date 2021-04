Playstation Plus : Les jeux offerts du mois d’avril 2021

Comme chaque mois, Sony revient avec de nouveaux jeux offerts pour les abonnés du Playstation Plus. Ce mois d’avril est plutôt bien fourni avec ses 3 jeux sur lesquels on ne manquera pas d’y passer quelques heures.

Pour le mois d’avril, les joueurs pourront donc télécharger gratuitement Oddworld: Soulstorm (PS5 uniquement). Ce jeu est accompagné de Days Gone et de Zombie Army 4: Dead War. Les jeux seront téléchargeables sur le Playstation Store à partir du 6 avril et ce jusqu’au 3 mai. A noter que les jeux acquis le sont pour toute la durée de l’abonnement.

BANDEAU PUBLICITE

Pour rappel, le Playstation Plus permet, en complément des jeux offerts chaque mois, de jouer en multijoueur et de stocker ses sauvegardes sur le cloud. Le coût de cet abonnement est de 59,99€ pour l’année soit 5€/mois. Toutefois, il y a régulièrement des promotions abaissant le prix aux environs des 45€.

Oddworld: Soulstorm (PS5 uniquement)

Pour le premier jeu d’avril, il s’agit là de la suite directe des évènements de Oddworld: New ‘N’ Tasty, sorti en 2014. Oddworld: Soulstorm est le deuxième volet de l’aventure épique d’Abe.

Publicité

Abe a subi une transformation non désirée. Il est passé du statut de simple rouage mudokon sur le point d’être dévoré par la machine commerciale des Glukkons à celui de héros improbable et symbole d’espoir.

Days Gone

À travers un monde désolé et sans merci ravagé par une pandémie mortelle, vous incarnez le drifter et chasseur de primes Deacon St. John. Deacon est prêt à tout pour retrouver sa femme disparue. Pour cela, Deacon va devoir enfourcher sa fidèle moto de drifter et s’aventurer sur les routes dévastées. Il affrontera des hordes de mutants affamés, mais bien moins dangereux que les humains qui lui barrent également le chemin.

Zombie Army 4: Dead War

Les hordes d’Hitler sont de retour dans ce jeu de tir à glacer le sang par les créateurs de Sniper Elite 4. Affrontez des ennemis occultes abominables et maniez des armes épiques dans une nouvelle campagne angoissante pour 1-4 joueurs dans l’Europe des années 1940, en luttant pour sauver l’humanité d’une apocalypse de morts-vivants !

En complément, n’oubliez pas d’aller télécharger en avril les 10 jeux offerts dans le cadre de l’opération Play At Home :

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn Complete Edition (20 avril)

Par ailleurs, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des jeux offerts en mars dernier avant que le Playstation Plus ne les remplace.

A vos manettes !