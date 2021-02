PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en mars 2021 (Final Fantasy VII Remake…)

Quelques jours avant l’arrivée du mois de mars 2021, Sony a pris le temps de dévoiler les nouveaux jeux offerts aux possesseurs d’un abonnement PlayStation Plus. Parmi les licences disponibles pour les joueurs PS4 et PS5 durant ce troisième mois de l’année, on retrouve notamment le très célèbre Final Fantasy VII Remake.

Le Xbox Game Pass continuant d’être de plus en plus attractif, le PlayStation Plus se doit de rivaliser grâce à quelques licences chaque mois. Ainsi, l’entreprise nippone joue des coudes avec Microsoft à travers son abonnement PlayStation Plus. Là où la firme de Redmond offre timidement quelques jeux avec les Games With Golds, Sony contre-attaque avec de grosses licences pour faire plaisir à ses joueurs avec notamment le PS Plus de mars 2021.

À quoi allez-vous jouer gratuitement sur votre PS4 ou PS5 en mars 2021 grâce au PS+ ?

Après Detroit: Become Human ou encore Call of Duty Black Ops III en février 2021, Sony continue d’offrir aux abonnés PlayStation Plus des jeux en mars 2021. Faisons rapidement le tour des licences qui vont pouvoir vous occuper durant le mois.

Pour commencer, les joueurs PlayStation vont pouvoir profiter de Faipoint, un FPS où vous allez incarner un soldat envoyé dans l’espace afin d’étudier une anomalie aux abords de Jupiter. Pour information, ce jeu nécessite l’utilisation du casque de réalité virtuelle PS VR. Sony joue gros ensuite en proposant la version PS4 de la licence Final Fantasy VII Remake. Petite subtilité, vous ne pourrez pas jouer à la version améliorée bientôt disponible sur PS5. En effet, il faudra avoir payé le jeu pour obtenir l’upgrade graphique.

Remanant From The Ashes est le dernier jeu disponible pour les deux consoles. À travers ce jeu à la troisième personne, vous devrez réussir à survivre dans différentes grandes villes des États-Unis infestées de créatures des plus horrifiques. Pour finir, la PS5 aura droit à un tout nouveau puzzle game prévu pour le 2 mars 2021 : Maquette.

