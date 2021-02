Nintendo Switch : trois nouveaux jeux Pokémon bientôt disponibles

Aujourd’hui, la licence de jeux vidéo Pokémon fête ses 25 ans. Pour l’occasion, The Pokémon Company a organisé le 26 février 2021 un évènement retransmis en direct : le Pokémon Presents. La firme a ainsi fait le choix de présenter plusieurs nouvelles licences qui arriveront d’ici quelques mois sur la dernière console de Nintendo : la Switch.

25 ans, ça se fête. Teasé en fin d’année 2020, l’anniversaire de Pokémon a désormais eu lieu via une vidéo en direct sur internet. Découvrons ensemble ce que cette dernière nous a permis d’apprendre sur l’avenir de la licence.

Pokémon Snap, Diamant et Perle, mais aussi Arceus prochainement sur Nintendo Switch

L’évènement Pokémon Present se voulait être de grande envergure en ce début d’année afin de fêter dignement les 25 ans de la licence. Pour l’occasion, The Pokémon Company a sorti le grand jeu avec trois futures licences pour Nintendo Switch.

Pour commencer, l’entreprise a pris le temps de reparler de New Pokémon Snap. Ce jeu sera le premier rendez-vous de l’année pour les fans de la licence. À travers, ce nouvel opus prévu pour le 30 avril 2021, vous pourrez arpenter de multiples paysages regorgeant de Pokémon. L’objectif est simple : prendre les meilleurs clichés des créatures se présentant sur votre chemin.

Après le remake de la première génération Pokémon avec la sortie Pokémon Let’s Go Pikachu et Evoli, c’est au tour de Diamant et Perle de profiter d’une nouvelle version sur Nintendo Switch : Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Fin 2021, vous pourrez donc redécouvrir l’aventure dans la région Sinnoh avec comme Pokémon de départ : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Qui dit remake, dit nouveaux graphismes. On vous laisse les découvrir dans le trailer ci-dessous.

Pour finir, nous avons ENFIN eu l’occasion de voir à quoi allait ressembler le Pokémon version RPG en monde ouvert de Game Freak. Du nom de Légendes Pokémon Arceus, ce nouvel opus sur Nintendo Switch vous permettra d’arpenter la région de Sinnoh avec l’un de ces trois starters emblématiques Brindibou, Héricendre et Moustillon. L’aventure commencera dans le village de Mont Couronné et votre objectif sera encore une fois de remplir votre pokédex en capturant des Pokémon grâce aux Pokéball. À travers cette aventure, vous pourrez notamment améliorer vos tactiques de combat, mais aussi de capture. Prévue pour début 2022, cette nouvelle licence se veut tout de même vides d’après les premières images dévoilées par Game Freak. Les paysages sont peu détaillés et assez vieillissants. Espérons donc que les graphismes soient améliorés d’ici la sortie.