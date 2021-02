Cdiscount propose un forfait mobile 100 Go à moins de 10 euros

Changer de forfait mobile… Si vous n’avez pas encore appliqué cette bonne résolution, sachez qu’il est temps de passer à l’action. En effet, beaucoup d’utilisateurs sont encore avec des forfaits supérieurs à 10 euros, mais n’apportant pas plus d’avantages que des forfaits moins chers. D’ailleurs, Cdiscount vient de lancer une offre imbattable sur le marché des télécoms : un forfait 100 Go sans engagement à seulement 9,99 euros par mois.

En cette fin de février, Cdiscount a une offre idéale pour les gros consommateurs de données mobiles : un forfait 100 Go à 9,99 euros par mois pendant un an. Passons ensemble en revue les avantages de ce bon plan.

Forfait mobile 100 Go, Cdiscount offre le meilleur deal du moment

À l’intérieur de ce forfait mobile, Cdiscount a tout d’abord inclus son argument choc : 100 Go d’internet en 4G à un prix défiant toute concurrence. Cette enveloppe de données mobiles permettra à quiconque de partager sa connexion, regarder du contenu en streaming ou encore surfer sur internet et les réseaux sociaux pendant un mois entier. Avec ça, vous retrouverez en plus 10 Go à l’étranger (EU + DOM). Pour finir, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM.

Tout cela a bien évidemment un coût, qui se veut encore une fois un argument indéniable pour vanter ce forfait mobile. En effet, le tarif de cette offre sans engagement est affiché à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 20 euros par mois. Fin de la série limitée : 2 mars 2021.

