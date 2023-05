Forfait mobile : 150 Go de données en 5G à un prix imbattable, ne ratez pas cette offre !

Vous avez un nouveau smartphone, qui est cette fois-ci compatible avec la 5G ? Il va surement vous falloir passer à un nouveau forfait mobile proposant des données sur ce réseau ultra-rapide. Bonne nouvelle, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre sans engagement parfaite : 150 Go de données en 5G pour 12,99 euros par mois.

Maintenant que le réseau s’est fortement développé sur le territoire français, et que la grosse majorité des nouveaux smartphones sont compatibles, il est temps de passer à un forfait 5G.

Pour ne pas se ruiner, certains opérateurs virtuels proposent des offres alléchantes avec des prix accessibles. C’est notamment le cas de Cdiscount Mobile, qui dispose d’un forfait 5G avec 150 Go de données mobiles en France à 12,99 euros par mois.

Autant vous dire qu’avec cette enveloppe, vous aurez de quoi faire durant tout un mois à une vitesse largement supérieure à la 4G, que ce soit pour regarder du contenu en streaming, scroller sur les réseaux sociaux ou encore naviguer sur interne.

Sans engagement, cette offre s’équipe aussi de 19 Go dans les pays européens et dans les DOM. Nous retrouvons aussi les appels, SMS et MMS illimités.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.