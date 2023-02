Forfaits mobiles : Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom augmentent les prix !

Plusieurs mauvaises nouvelles sont tombées cette semaine concernant les forfaits mobiles des opérateurs français. En effet, une augmentation de prix est signalée chez Free Mobile, Orange et Bouygues Telecom. Voici un point rapide et concis sur la situation.

Commençons par Free Mobile. Au mois de janvier 2023, Thomas Reynaud, DG du Groupe Iliad-Free, déclarait : « Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles ». Mauvaise nouvelle, les options n’étaient pas spécifiées.

En effet, nous venons d’apprendre que l’option Booster 1 Go du forfait à 2 euros, permettant de gagner une bonne quantité de données mobiles par rapport aux traditionnels 50 Mo, passait de 2,99 euros à 4,99 euros. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que seuls les nouveaux abonnés sont concernés par cette hausse tarifaire, et non ceux existants. Cette offre s’aligne ainsi avec celles de la concurrence, comme B&You et RED by SFR.

Reprenons le sujet de la hausse des prix avec Bouygues Telecom et Orange. Les deux opérateurs viennent de contacter leurs abonnés par mail concernant une hausse tarifaire de ses forfaits mobiles. Cette dernière suit les annonces de décembre 2022, et est justifiée par une augmentation des coûts d’exploitation du réseau. Sans grande surprise, cela est lié à l’augmentation du coût de l’énergie.

Chez Orange/Sosh, l’augmentation des forfaits mobiles est comprise entre 1 et 2 euros en fonction de votre offre, et débutera à partir du mois d’avril 2023. Chez Bouygues Telecom, l’augmentation est en moyenne de 1 euro sur l’ensemble de son catalogue. Pour rappel, SFR et de RED by SFR avaient augmenté en premiers le prix de leurs offres en début d’année. Cette hausse mise en place depuis janvier 2023 était d’ailleurs assez similaire : +0,99 euro sur la facture.

Dans le cas où les tarifs ne vous satisfont plus chez ces opérateurs, sachez que Cdiscount Mobile reste toujours très intéressant dans le domaine des forfaits mobiles sans engagement :