iPhone 16 : un modèle Ultra plus cher et mieux équipé que le Pro Max en 2024

La gamme d’iPhone compte grandement évoluer dans les années à venir. Apple compterait d’ailleurs proposer un modèle encore plus premium que le Pro Max en 2024. Dans un nouveau rapport de Mark Gurman, nous apprenons en effet que la firme à la pomme lancerait un modèle Ultra aux côtés des iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max. Ce dernier aurait bien évidemment des technologies et fonctionnalités qui lui seraient propres.

Concept : RendersByShailesh

Depuis de nombreux mois, nous parlons de l’arrivée d’un nouveau modèle d’iPhone pour la gamme de 2023. Plus précisément, les rapports mentionnent le remplacement de l’iPhone 15 Pro Max par un iPhone 15 Ultra. Une autre stratégie serait en cours de préparation chez la firme à la pomme d’après Mark Gurman.

Dans sa nouvelle newsletter, le journaliste de chez Bloomberg souligne tout d’abord que Tim Cook avait déclaré durant l’annonce des résultats du dernier trimestre que les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir le meilleur téléphone. Il faut dire que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont reçu un grand succès par rapport aux iPhone 14 et 14 Plus.

Les précédentes rumeurs penchaient d’ailleurs depuis quelque temps à une segmentation plus important de la gamme, avec un iPhone 15 Pro Max renommé en iPhone 15 Ultra embarquant des fonctionnalités inédites par rapport au modèle Pro. Nous vous faisions d’ailleurs un point des rumeurs sur les nouveautés de ce modèle en fin d’année 2022.

Mark Gurman déclare finalement qu’« au lieu de rebaptiser le Pro Max en Ultra, Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro ». Il ajoute d’ailleurs que l’entreprise a récemment discuté en interne de cette possibilité. La sortie potentielle de ce modèle serait envisagée pour 2024. Nous devrions ainsi voir arriver un iPhone 16 Ultra l’année prochaine.

Pour le moment, nous ne savons pas quelles spécificités techniques aura cet iPhone 16. Il spécule cependant sur le fait que la firme à la pomme envisage une partie photo plus poussée, un écran plus grand ou encore une puce plus puissante pour ce modèle Ultra.

