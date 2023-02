iPhone 15 Ultra et 16 Ultra : les seuls modèles avec un puissant zoom optique en 2023 et 2024 !

De plus en plus de rumeurs arrivent au sujet de la partie photo des prochains iPhone. Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo est venu partager un détail intéressant sur les modèles les plus haut de gamme de 2023 et 2024. L’analyste a en effet précisé que seuls les iPhone 15 Ultra et 16 Ultra profiteront d’un objectif périscopique, soit d’un zoom plus puissant par rapport aux autres modèles.

Concept : RendersByShailesh

Les mois passent et l’iPhone 15 Ultra, remplaçant du modèle Pro Max, fait de plus en plus parler de lui. Pour rappel, ce nouveau branding vise à plus segmenter la gamme d’iPhone. Ainsi, il aurait droit à plus de fonctionnalités que l’iPhone 15 Pro. Cela serait d’ailleurs aussi le cas en 2024 avec l’iPhone 16 Ultra. Parmi les spécificités de l’iPhone 15 Ultra et du modèle suivant, les rumeurs tendent sur la présence d’un objectif périscopique.

D’ailleurs, Ming-Chi Kuo a récemment reparlé de cette technologie. De nouvelles publications de l’analyste dévoilent en effet que ce changement serait uniquement réservé au modèle le plus haut de gamme de 2023 et 2024, soit les iPhone 15 Ultra et iPhone 16 Ultra. Il semble ainsi qu’il faudrait attendre 2025 pour voir arriver l’objectif périscopique sur le modèle Pro.

L’informateur vient ainsi à l’encontre d’un récent rapport du média The Elec, qui spéculait sur l’introduction du zoom périscopique sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Ultra en 2024. Pour rappel, cette technologie devrait décupler les capacités du zoom optique des iPhone.

Les rumeurs parlent plus précisément d’un zoom x5 à x10 sans perte de qualité grâce au zoom optique, contre x3 avec les iPhone 13 Pro et 14 Pro avec leur téléobjectif. À noter, Apple n’arriverait pas à la pointe de cette technologie par rapport à ses concurrents Android, et plus particulièrement Samsung. Pour rappel, le Galaxy S21 Ultra et le S22 Ultra profitent d’un zoom optique x10.

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023

