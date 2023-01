iPhone 15 Ultra, le seul modèle avec un meilleur zoom optique en 2023

De nouvelles informations viennent de tomber au sujet de l’iPhone 15 Ultra, remplaçant de l’iPhone 14 Pro Max en 2023. D’après un récent rapport de The Elec, ce modèle serait le seul à profiter d’un objectif périscopique. Ce nouveau capteur photo permettrait ainsi au smartphone premium d’avoir un meilleur zoom optique, montant à x5 ou x10 (contre x2 sur les iPhone 13 Pro et 14 Pro).

Comme nous le rappelions dans notre article récapitulatif autour des nouveautés pressenties pour l’iPhone 15 Ultra, le zoom optique devrait être largement amélioré avec cette génération. Cela serait possible grâce à l’introduction d’un objectif périscopique.

Un nouveau rapport va d’ailleurs une nouvelle fois dans ce sens. The Elec a en effet récemment supposé que ce modèle embarquerait pour la première fois ce type de capteur sur un iPhone. Seul l’iPhone 15 Ultra serait concerné en 2023, laissant ainsi l’iPhone 15 Pro avec le zoom optique x3 des deux dernières générations.

Le média sud-coréen va d’ailleurs plus loin en précisant que LG Innotek et Jahwa Electronics fourniraient Apple en capteurs périscopiques. Avec changement, la firme à la pomme proposerait sur l’iPhone 15 Ultra un zoom optique bien plus important : x5 ou x10. Ce nouveau modèle premium s’aligneraient ainsi avec ses concurrents Android, dont Samsung avec son Galaxy S22 Ultra, et bientôt le S23 Ultra.

The Elec avec son nouveau rapport rejoint d’autres sources qui supposent elles aussi l’arrivée d’un capteur périscopique sur le modèle le plus haut de gamme de la nouvelle génération d’iPhone en 2023 (comme les analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu). Le média va cependant un peu plus loin en présageant que le modèle Pro de l’année suivant en profitera aussi, alias l’iPhone 16 Pro.

Pour rappel, l’iPhone 15 Ultra va venir remplacer le traditionnel modèle Pro Max. L’objectif était pour Apple de segmenter de façon plus importante sa gamme de smartphones. Des différences sont ainsi nécessaires entre la version Pro et la version Ultra. Cela n’empêchera cependant pas à la firme à la pomme de transférer des nouveautés du modèle le plus premium au Pro au cours des années.