Galaxy S23 : des prix bien plus élevés en France par rapport aux Galaxy S22

Les Galaxy S23 se profilent à l’horizon. Une mauvaise nouvelle vient de tomber avant l’annonce de cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme signée Samsung, ce 1er février 2023. En effet, un récent rapport dévoilant le prix de chaque modèle en France montre purement et simplement une hausse tarifaire comprise entre 100 euros et 180 euros par rapport aux Galaxy S22.

Alors que les fiches techniques des Galaxy S23, dont le modèle Ultra, sont complètement connues, une information restait encore en suspens : le prix. De précédentes rumeurs mentionnaient tout de même une hausse de la grille tarifaire sur tous les modèles.

Le leaker billbil-kun vient d’ailleurs de mettre fin au suspens, peu de temps après avoir partagé les images promotionnelles de Samsung concernant la fiche technique du Galaxy S23 Ultra. Nous découvrons ainsi le prix en euros de tous les modèles, et la note va être bien salée.

Pour commencer, le Galaxy S23 débuterait au prix de 959 euros pour la version 128 Go, contre 1 019 euros en 256 Go. Cela représente ainsi une hausse de 100 euros par rapport au Galaxy S22. Le modèle S23+ voit ensuite son prix gagner 160 euros, montant ainsi à 1 219 euros en 128 Go et 1 339 euros en 256 Go.

Pour le Galaxy S23 Ultra, Samsung n’y va pas de main morte : le modèle 256 Go avec 8 Go de RAM monte à 1 419 euros (1 259 pour le S22 Ultra) ; 1 599 euros en 12/512 Go (contre 1 459 euros) ; et 1 839 euros en 12 Go/1 To (contre 1 659 euros). En définitive, nous sommes face à une hausse comprise entre 100 euros et 180 euros pour les Galaxy S23 par rapport aux Galaxy S22.

PREMIERE



Official prices for Samsung Galaxy S23 Series in France



S23:

128GB: 959€

256GB: 1019€



S23+:

256GB: 1219€

512GB: 1339€



S23 Ultra:

256GB: 1419€

512GB: 1599€

1TB: 1839€ — billbil-kun (@BillbilKun) January 18, 2023

