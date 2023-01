Apple travaille sur un casque de réalité mixte moins cher, et reporte ses lunettes connectées

Apple compte réaliser un tour de force dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée. Alors qu’un casque premium de réalité mixte devrait arriver en 2023, les produits suivants de la firme à la pomme se précisent. De nouveaux rapports soulignent en effet qu’un casque moins cher est en cours de développement. En plus de cela, nous apprenons que les lunettes connectées arriveront moins tôt que prévu.

Mark Gurman vient de partager un nouveau rapport autour de la réalité augmentée et virtuelle chez Apple.

Sans grande surprise, le journaliste de chez Bloomberg débute en soulignant qu’un premier produit était attendu pour cette année 2023 : un casque de réalité mixte premium, supposément appelé Reality Pro et tournant sous le système d’exploitation xrOS.

Pour rappel, ce casque avoisinerait les 3 000 dollars. Face à ce prix élevé, la firme à la pomme envisagerait de proposer une variante moins chère, impliquant bien évidemment des compromis. Cela pourrait notamment souligner l’utilisation de puces d’iPhone (A16, A15…) au lieu de celles des Mac (M2, M1…).

Concernant le premier modèle prévu par Apple en 2023. Mark Gurman souligne que des difficultés pour intégrer une batterie à ce produit ont bien eu lieu. Le casque de réalité mixte devrait ainsi être relié par câble à un module externe à glisser dans sa poche pour fonctionner.

En plus de cela, Mark Gurman est revenu sur une rumeur concernant la possibilité de connecter le casque à un écran externe afin d’afficher ce que voient les yeux de l’utilisateur. D’après ses sources, cela était simplement une blague de l’équipe en charge du projet de casque de réalité mixte.

Pour finir, le journaliste de chez Bloomberg souligne qu’Apple ne prévoit plus de sortir des lunettes de réalité augmentée un an après la commercialisation de son premier casque. Cette période serait en effet utilisé pour lancer la version plus abordable du casque de réalité mixte. Les lunettes nécessiteraient ainsi encore plusieurs années de développement avant de voir le jour.

