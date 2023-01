Galaxy S23 Ultra : la fiche technique complète révélée, voici les nouveautés !

Les rumeurs n’ont plus lieu d’être, toutes les spécifications du Galaxy S23 Ultra viennent d’être confirmées. En effet, de nouveaux rapports, dont un partageant tout simplement le document officiel de la fiche technique du smartphone premium, viennent de mettre fin au suspens.

En fin d’année, nous vous dévoilions un dossier complet récapitulant l’ensemble des rumeurs autour du Galaxy S23 Ultra. Cela nous permettait ainsi d’avoir un grand éventail des nouveautés prévues pour cette génération.

Deux ultimes rapports sont venus mettre fin aux spéculations autour de ce futur smartphone phare de Samsung. Pour cela, il faut remercier le leaker biibli-kun (ayant partagé la fiche technique officielle française du Galaxy S23 Ultra) ainsi que le site allemand WinFuture.

Pour commencer, le nouveau smartphone ultra haut de gamme de la firme sud-coréenne embarquera un écran AMOLED de 6,8 pouces. Cette dalle a sans grande surprise une définition Quad HD+ (3 088 par 1 440 pixels et densité de 500 ppp), un taux de rafraichissement adaptatif oscillant entre 1 Hz et 120 Hz, le support de l’HDR10+ ainsi qu’un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus de deuxième génération.

Du côté des performances, la puce Snapdragon 8 Gen 2 sera de la partie pour tous les modèles (même en Europe). Cette dernière offre d’ailleurs 40 % de performances en plus par rapport à la 8 Gen 1 (et encore plus face à la Exynos 2200 du S22 Ultra). Pour l’accompagner, nous retrouvions 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 ainsi que 256 à 1 To de stockage interne pour le Galaxy S23 Ultra.

Pour la partie photo, le gros changement se passera à l’arrière avec l’introduction d’un capteur principal de 200 Mpx, au lieu de 108 Mpx sur le S22 Ultra. Pour rappel, ce dernier a été récemment présenté par Samsung. Pour l’accompagner, nous retrouverions un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx et un second de 10 Mpx avec zoom optique x10. La seconde nouveauté se passera à l’avant, avec un capteur selfie de 12 Mpx au lieu de 40 Mpx sur la génération actuelle. Pour la partie vidéo, le smartphone pourra filmer 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 IPS.

Du côté de la charge rapide, elle restera de 45 W en filaire et 10 W en sans-fil pour charger la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S23 Ultra. La connectivité sera quant à elle composée du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC et Ultra Wide Band. Pour finir, nous pouvons souligner que le smartphone sera décliné en quatre coloris (noir, crème, vert et violet), pèsera 233 grammes, mesurera 163,4 x 78.1 x 8,9 mm et tournera sous One UI 5.1 (Android 13).