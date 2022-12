Galaxy S23 Ultra : voici les nouveautés attendues pour 2023 !

Ces derniers temps, une multitude de rumeurs au sujet du Galaxy S23 Ultra sont tombées. Ainsi, il est possible de se faire une idée des nouveautés à venir sur ce prochain smartphone premium signé Samsung. Voici un récapitulatif complet des changements attendus sur ce modèle, attendu pour le mois de février 2023.

Un design similaire au Galaxy S22 Ultra

Pour commencer, parlons design. Par rapport au Galaxy S22 Ultra, le S23 Ultra ne devrait pas proposer de gros changements. Les rumeurs mentionnent simplement la présence de bords légèrement plus carrés, et donc moins arrondis ; ou encore le fait que les capteurs en dessus et en dessous du flash LED sont maintenant intégrés dans le châssis.

Concept : RendersByShailesh

Du côté des coloris, une récente fuite dévoilait la couleur des quatre S-Pen du Galaxy S23 Ultra. Étant donné que ces derniers sont de la même couleur que le smartphone, nous pouvons en déduire les teintes proposées en 2023 : Cream (crème), Green (vert), Lavender (lavande) et Phantom Black (noir).

Concept : RendersByShailesh

Pour Noël 2022, le média 91Mobile a d’ailleurs partagé des contenus promotionnels de Samsung pour le Galaxy S23 Ultra, mettant ainsi en avant le design et le coloris exclusif à ce modèle : le vert. Ce dernier est d’ailleurs plus clair que sur le Galaxy S22 Ultra.

Au niveau des dimensions, une récente certification du smartphone mentionnait du 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. À noter, il pèserait 233 grammes, soit 4 grammes de moins que le modèle actuel.

Quelques changements pour l’écran

Au niveau de l’écran, le Galaxy S23 Ultra aurait toujours une dalle de 6,8 pouces Quad HD+. La technologie LTPO 3.0 serait cependant de la partie, permettant de faire varier le taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz et surtout, de baisser la consommation énergétique de l’écran.

Pour la luminosité, elle pourrait monter à 2 200 nits au maximum. Un rapport plus récent mentionne encore la présence d’une luminosité maximale de 1 750 nits. Le doute persiste donc encore.

Concept : Steve H.McFly (OnLeaks)

Nous avons aussi appris que l’écran de ce modèle premium serait plus résistant grâce à la présence du dernier verre de protection Gorilla Glass ; et que Samsung aurait fait le choix d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran 10 fois plus grand que sur le S22 Ultra : le Qualcomm 3D Sonic Max.

Des performances à la hausse avec la Snapdragon 8 Gen 2

Passons maintenant à la partie performances. Contrairement aux générations précédentes, un seul et unique processeur devrait être proposé à travers les différents marchés où le Galaxy S23 Ultra est commercialisé. Tous les modèles devraient ainsi profiter du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, dernière puce haut de gamme annoncée en novembre 2022.

Concernant la puissance de ce processeur, un rapport de Ice Universe dévoilait le mois dernier que la Snapdragon 8 Gen proposerait un gain de performance de 25 % en single-core et de 45 % en multi-core par rapport à l’Exynos 2200 du Galaxy S22 Ultra. En plus de cela, la partie graphique et l’efficacité énergétique seraient bien meilleures.

Récemment, un test de performance effectué sur Geekbench a révélé un score de 1 566 en single-core et 5 179 en multi-score. À titre de comparaison, un Galaxy S22 Ultra affichait un score de 1 225 et 3 434 avant son lancement. Pour information, la mémoire vive et la mémoire interne devraient être plus rapides. Nous retrouverions en effet respectivement de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0.

Côté réseau, un petit changement est attendu : l’arrivée de la connectivité satellitaire. Samsung proposerait ainsi une fonctionnalité similaire aux iPhone 14 d’Apple afin de permettre à ses utilisateurs de contacter les urgences même sans réseau.

Un capteur photo de 200 Mpx pour le Galaxy S23 Ultra

La partie photo devrait offrir des clichés encore plus beaux que sur le S22 Ultra. En effet, les rumeurs tendent vers l’arrivée d’un capteur photo principal de 200 Mpx à l’arrière. Il proposerait ainsi de belles améliorations du côté des photos et vidéos de nuit, avec au passage plus de détails dans les images. Le module embarquerait aussi un téléobjectif de 10 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx ainsi qu’un objectif périscopique de 10 Mpx avec zoom optique x10.

Concept : Steve H.McFly (OnLeaks)

Du côté de la caméra selfie, un gros changement serait de la partie. Samsung ferait en effet le choix de proposer un capteur de 12 Mpx, soit avec une moins bonne résolution que les générations précédentes. À titre de comparaison, les Galaxy S20, S21 et S22 en avant un de 40 Mpx.

Même si cette situation fait peur au premier abord, il semblerait étonnant de voir la firme sud-coréenne proposer une moins bonne qualité photo sur le Galaxy S23 Ultra. Nous pouvons ainsi supposer qu’un travail important a été fait pour optimiser les performances photo de ce capteur, notamment grâce à de nouveaux algorithmes.

Batterie identique, mais meilleure autonomie

La batterie du Galayxy S23 Ultra ne va pas évoluer par rapport à celle du Galaxy S22 Ultra. Nous retrouvons une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 45 W. Cependant, cela ne signifie pas que Samsung proposera une autonomie similaire. Cette dernière devrait d’ailleurs être à la hausse grâce à plusieurs éléments et fonctionnalités.

Comme dit précédemment, l’écran du Galaxy S23 Ultra avec technologie LTPO 3.0 devrait avoir une meilleure efficacité énergétique. Cela est d’ailleurs aussi le cas pour le processeur Snapdragon 8 Gen. Grâce à ces changements, le smartphone consommerait moins d’énergie tout en proposant des performances élevées.

En plus de cela, une nouvelle fonctionnalité ajoutée grâce à One UI 5.1 viendrait offrir une nouvelle option de consommation énergétique. Nommée Light, elle permettra de réduire les performances du smartphone afin de prioriser « la durée de vie de la batterie et l’efficacité du système de refroidissement ». Il s’agit ainsi d’un mode idéal à activer lorsque vous n’avez plus beaucoup de batterie.

Maintenant que nous avons tous les éléments de la fiche technique du Galaxy S23 Ultra, il ne reste plus qu’à connaitre deux informations importantes : la date de sortie et le prix. Les rapports tendent tous vers le fait que les smartphones seraient présentés de façon plus précoce que le Galaxy S22 Ultra en 2022, en début de mois de février.

La date de l’évènement Galaxy Unpacked visant à annoncer les Galaxy S23 s’est tout de même précisée récemment. Après avoir appris l’arrivée d’une présentation durant la première semaine de février 2023, le leaker Ice Universe a souligné quelques jours avant Noël que l’évènement aurait lieu le 1er février.

Serie Galaxy S22 – Galaxy Unpacked 2022

Pour rappel, nous avons aussi appris que Samsung proposerait une conférence de lancement pour ses nouveaux haut de gamme en physique. Comme avant la pandémie de Covid-19, l’évènement se tiendrait en public à San Francisco (États-Unis).

Nous devrions ainsi avoir droit à l’ouverture des précommandes le même jour, soit le 1er février 2023 ; et une commercialisation (date de sortie) devrait deux semaines plus tard, probablement le vendredi 17 février 2023.

Des prix revus à la hausse

Le dernier point à traiter concernant le Galaxy S23 Ultra est bien évidemment le prix. Pour rappel, le Galaxy S22 Ultra était vendu au prix de 1 259 euros en 8/256 Go ; 1 359 euros en 12/256 Go ; 1 459 euros en 12/512 Go et 1 659 euros avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

Il serait étonnant de voir ces prix maintenus en Europe, et donc en France. En effet, Apple nous a récemment montré que l’inflation avait eu raison du prix des iPhone 14 (entre 11 et 16 % plus cher par rapport aux iPhone 13). Malgré son leadership sur le marché des smartphones, Samsung devrait probablement faire de même avec les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.