Galaxy S23 Utra : le design confirmé par des images promotionnelles de Samsung

Pour Noël, un cadeau tombé du ciel est venu confirmer le design des Galaxy S23 et S23 Ultra. En effet, le média 91Mobiles a partagé quelques images promotionnelles de Samsung concernant ces deux modèles. Nous pouvons ainsi découvrir coloris, écran et module photo de ces futurs smartphones haut de gamme.

Les fuites d’informations n’ont que faire des fêtes de fin d’année. D’ailleurs, le site 91Mobiles a profité de Noël pour partager un cadeau des plus croustillants : le design des Galaxy S23+ et S23 Ultra.

Dans un nouveau rapport, nous découvrons plus précisément trois images promotionnelles de Samsung, deux pour le Galaxy S23 Ultra et une pour le S23+. Le média explique avoir eu possession de ces contenus grâce à une source proche de l’industrie.

Pour commencer, parlons du plus intéressant : le Galaxy S23+. L’image partagée confirme ce que de précédentes rumeurs suggéraient : un module photo arrière similaire au Galaxy S22 Ultra. Ainsi, les trois capteurs ne sont pas réunis dans un même bloc, mais ressortent chacun de leur côté. Ils sont toujours placés les uns en dessous des autres à la verticale.

Concernant le design du Galaxy S23 Ultra, aucun changement à l’horizon par rapport au Galaxy S22 Ultra. L’écran incurvé avec un poinçon centré pour la caméra selfie et le module arrière avec des capteurs en forme de goutte d’eau sont encore de la partie. Cependant, il est important de remarquer que les capteurs en dessous et au-dessus du flash sont directement intégrés au châssis. Pour rappel, des rendus 3D partagés à la fin septembre 2022 soulignaient la présence de bords moins arrondis sur ce modèle premium.

Un point important est aussi à noter pour ces deux modèles : les coloris. En effet, nous découvrons à travers ces images leur teinte exclusive, traditionnellement utilisée dans les photos et vidéos promotionnelles de Samsung. Comme le suggérait une fuite de la semaine dernière, le Galaxy S23+ aura droit à du rose (un peu plus prononcé que le Galaxy S22+) et le Galaxy S23 Ultra du vert (plus clair que le Galaxy S22 Ultra).

