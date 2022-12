Test – Huawei Nova 10 Pro : un smartphone à selfie efficace ?

Malgré un bannissement par Google, Huawei persiste et continue malgré tout à sortir des smartphones sous l’écosystème Android. Aujourd’hui c’est un smartphone un peu particulier que nous avons entre les mains : le Huawei Nova 10 Pro. Particulier, car ce dernier embarque un énorme capteur frontal. Nous sommes donc sur un smartphone axé sur les selfies, mais que vaut-il pour le reste ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

Ce Huawei Nova 10 Pro embarque (presque) tout le nécessaire pour une utilisation out of the box. Presque, car nous pourrons noter l’absence d’écouteurs (le téléphone n’étant pas doté d’une prise jack), mais également de l’adaptateur USB-C vers jack 3.5mm. Le bloc de recharge est bien présent cependant, avec son câble USB-C. Ce bloc permet une recharge très puissante de 100W. Pour finir, c’est une coque transparente qui est présente, afin de protéger votre smartphone dès sa sortie de boîte.

Design et écran

S’il y a bien quelque chose qui attire l’œil sur les photos de ce Nova 10 Pro, c’est bien cet anneau orbital « Star Orbit ». Ce dernier, très brillant et surtout très visible, intègre les différents capteurs photos/vidéos du smartphone. Le bloc fait assez massif, mais propose tout de même un design bien travaillé et bien fini. Pour le reste, le smartphone tient bien en main avec un poids de 191g et une épaisseur de seulement 7.88mm. L’écran incurvé, dont nous parlerons un peu plus tard, joue également beaucoup dans cette prise en main agréable. Les boutons sont tous présents sur la tranche droite (alimentation et volume +/-). La tranche gauche, quant à elle, sera totalement vierge alors que la tranche supérieure intègre un haut-parleur ainsi qu’un micro. Pour finir, la tranche inférieure présente le second haut-parleur, le port de recharge USB-C, la trappe SIM ainsi que le micro principal.

L’écran intègre, comme souvent désormais, un écran OLED d’une diagonale de 6,78″. La résolution est de 2400 x 1080 pixels, soit du FULL HD+. La qualité est plutôt bonne, malgré une résolution un peu plus faible que la concurrence. Les couleurs, cependant, sont très bonnes grâce à l’utilisation de la technologie OLED. Côté fluidité, le Nova 10 Pro ne sera pas en reste grâce à un taux de rafraîchissement pouvant allant jusqu’à 120Hz. Côté prise en main, le côté incurvé de l’écran est très agréable à l’usage. La caméra avant est plutôt bien intégrée à l’écran avec cette petite encoche présente sur la gauche. Vous noterez d’ailleurs la présence d’une double caméra frontale, mais nous y reviendrons dans la section suivante.

Appareil photo

Le Nova 10 Pro intègre trois capteurs sur ce module original présent à l’arrière. Le capteur principal dispose de 50MP avec une ouverture à f/1.8. Le second, quant à lui, est le capteur ultra grand angle avec une résolution de 8MP et une ouverture à f/2.2. Le dernier est utilisé pour la profondeur de champ et a une résolution de 2MP avec une ouverture à f/2.4. Une belle fiche technique donc, qui offre des clichés de très bonne qualité. Côté vidéo il sera possible de filmer en 4K, en 30 images par seconde seulement. Un mode ralenti est également présent, pouvant aller jusqu’à 960 images par seconde.

Ci-dessous un exemple de photo avec la possibilité d’accéder à un album complet sur Flickr, composé de photos prises lors d’un voyage aux Cinque Terre (Italie). Pour cela il vous suffira de cliquer sur la photo d’exemple. Comme mentionné précédemment, vous noterez la qualité globale des clichés. Les détails, ainsi que les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité. Il est cependant important de noter que de nuit, les clichés perdent en détail et l’on remarque une image un peu trop « lissée ».

Comme vu précédemment, l’encoche intègre bien deux capteurs photo. Le premier, et le principal, est un capteur 60MP avec un ultra grand angle de 100° et permettant de la vidéo 4K. Le second capteur propose une résolution de 8MP et sera utilisé pour des clichés un peu plus zoomé grâce à un zoom optique x2 ainsi qu’un zoom numérique allant jusqu’à 5X. La qualité est plutôt excellente pour un smartphone dans ce budget-là, d’autant qu’il est rare de retrouver autant de qualité dans une caméra frontale.

Performances et autonomie

Pour ce qui est des performances, le Huawei Nova 10 Pro ne brille pas, mais dispose de ce qu’il faut pour offrir une expérience fluide. En effet c’est un processeur Qualcomm Snapdragon™ 778G qui anime le smartphone, accompagné de 8Go de RAM. Le principal point négatif de ce processeur, c’est l’absence de 5G, chose assez rare sur les dernières sorties smartphones. Côté stockage, vous pourrez compter sur 128 ou 256Go de mémoire, sans possibilité d’extension via une carte µSD. Les performances brutes ne sont donc pas dans le haut du panier, et cela se voit avec le score Antutu Benchmark. Pour autant, aucun ralentissement ou freeze n’est à déplorer lors de l’utilisation, que ce soit dans les menus ou encore en jeu.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pourrez compter sur une batterie de 4500mAh qui dispose d’un point positif non négligeable : une recharge SuperCharge Turbo de 100W. Cette dernière permet de passer de 20% à 80% en seulement 10 minutes, tandis qu’une recharge complète ne dépassera pas les 20 minutes. Une performance assez incroyable qui permettra de ne plus jamais être à court de batteries (à condition d’avoir le chargeur adéquat sous la main, bien entendu).

Conclusion : notre avis sur le Huawei Nova 10 Pro

Le Huawei Nova 10 Pro est un smartphone qui offre un très bon compromis. La puissance est largement nécessaire pour une utilisation quotidienne classique. La photo n’est pas en reste avec des clichés globalement de bonnes qualités, malgré une petite amélioration à faire pour ce qui est des clichés nocturnes.

Malheureusement, à l’issue de la rédaction de cet article, nous nous sommes rendu compte que ce Huawei Nova 10 Pro n’est finalement pas disponible en France. C’est pourquoi nous vous redirigeons vers le Huawei Mate 50 Pro, que nous testerons en début d’année 2023.