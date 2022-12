Les 3 meilleurs jeux vidéo RPG pour Noël 2022

L’année se termine, Noël approche à grands pas et vous cherchez un jeu vidéo pour offrir ou vous faire plaisir. Respirez et détendez-vous, nous avons déniché pour vous les trois meilleurs jeux vidéo RPG pour un Noël 2022 fantastique.

WoW Dragonflight

Cela fait 18 ans que Wolrd of Warcraft domine l’univers des MMORPG, avec des bas et des hauts, mais toujours leader. Avec sa nouvelle extension, la 9e, Blizzard nous sert de nouveaux territoires et une nouvelle espèce. Ces derniers sont les Évocateurs Dracthyrs, une antique race crée par les dragons. Ils se réveillent d’un sommeil de milliers d’années pour trouver un Azeroth transformé et les antiques dragons attaqués par une sombre ombre.

Les Évocateurs Dracthyrs ont de nouveaux pouvoirs et surtout peuvent voler. Un vol réellement rafraîchissant et qui apporte une nouvelle souplesse dans l’exploration, en plus de beaux effets de vitesse. La nouvelle zone, Les Vols Draconiques, se décompose en quatre régions : Rouge, Bleu, Vert, Bronze, et Noir. Vous aurez droit à des univers très variés, aux graphismes poétiques, joliment originaux. Les donjons mixent d’anciennes instances revisitées avec talent et de nouvelles au challenge réel. Les dragons font leur effet, autant que la nouvelle interface aussi modulaire, simplifiée, qu’efficace. Un des meilleurs addon depuis longtemps.

Crisis Core FF7 Reunion

Final Fantasy VII est certainement l’un des épisodes qui a le plus marqué les mémoires. En 2017, pour les sept ans de l’opus, Square Enix a lancé Crisis Core : Final Fantasy, un spin-off où l’on incarne Zack Fair et non Cloud. Une vision différente, une réalisation somptueuse pour l’époque, une écriture mémorable, rien d’étonnant que ce titre soit resté dans les annales. Nous sommes en 2022 et la qualité scénaristique n’a pas bougé d’un iota, ce titre étant identique en tout point au titre original.

Par contre techniquement nous sommes à mille lieues de l’édition 2017. Visuellement, nous ne prenons pas de claque technique, mais artistiquement c’est sublime et la mise à jour très actuelle. Nous gagnons en fluidité dans le gameplay, mais cela ne suffit pas à lui retirer son aspect très linéaire. Sans compter les couloirs vides, sans vie que nous parcourons entre chaque combat, mini-jeux ou phases de dialogues. Toutefois, il faut être insensible à Zack, à l’histoire et le brio du jeu pour s’arrêter à cela.

Produit disponible sur CRISIS CORE FINAL FANTASY.VII REUNION (PS5)

Voir l'offre 55,00 €

Dragon Quest Treasures

Ce titre nous transpose de voyager dans le temps, à l’époque où Erik et sa sœur Mia de Dragon Quest XI sont enfants. Prisonniers de pirates, ils s’échappent en canot, mais tombent à travers un portail magique. Vous voici alors transporté dans un monde où les dragons sont une réalité et les trésors à foison. Vous allez alors créer votre QG et partir en chasses d’or et d’objets précieux. Vous serez aidé par des monstres qui seront aussi utiles au combat que pour trouver les trésors.

La liberté est totale, vous aurez juste des missions obligatoires pour faire avancer l’intrigue. Le reste du temps, c’est l’exploration, la recherche et la satisfaction de rentrer dans votre camp bien plus riche. Parfois un peu répétitif, ce jeu sait assez se renouveler pour que cela ne devienne pas ennuyant. Une jolie aventure, qui siéra autant aux adultes qu’à un jeu public.