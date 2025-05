Test du SPC Discovery 3 Pro : un smartphone complet à prix doux

Le marché des smartphones abordables est de plus en plus compétitif. C’est dans ce contexte que la marque espagnole SPC lance le Discovery 3 Pro. Avec un prix situé autour de 170 €, ce modèle ambitionne de séduire ceux qui recherchent un appareil polyvalent. Le but est de ne pas devoir investir une somme importante. Au programme : design soigné, écran fluide, performances honorables, grande autonomie et compatibilité avec les dernières technologies de communication. Nous l’avons testé en profondeur. Voici notre verdict.

Design et ergonomie

Au premier regard, le Discovery 3 Pro affiche une allure moderne et élégante. Sa finition « Lunar Mist », inspirée des teintes cosmiques, confère au smartphone un aspect légèrement irisé sous la lumière. Bien que sa coque soit en plastique, la qualité perçue est tout à fait correcte pour la gamme de prix.

Côté prise en main, ses 196 g se répartissent bien et son épaisseur de 8,6 mm le rend agréable à utiliser au quotidien. Les bordures sont assez fines, maximisant ainsi la surface d’affichage. À noter également que le capteur d’empreinte digitale est intégré dans le bouton de verrouillage sur la tranche droite. Cela offre un accès rapide et naturel. La reconnaissance faciale est aussi de la partie, ajoutant une alternative pratique pour le déverrouillage.

Dans l’ensemble, le Discovery 3 Pro propose un design soigné qui n’a pas à rougir face à certains concurrents plus coûteux.

Écran et affichage

Le smartphone est équipé d’un écran IPS InCell de 6,7 pouces affichant une résolution HD+ (1600 x 720 pixels). Si la définition pourrait sembler modeste en 2025, SPC compense avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Concrètement, cette fluidité rend la navigation extrêmement agréable. Que ce soit pour faire défiler des pages web, naviguer sur les réseaux sociaux, ou parcourir les menus du téléphone, tout semble plus rapide et plus fluide. La dalle offre également de bons angles de vision. Les couleurs sont correctement calibrées pour une utilisation quotidienne.

Certes, ceux qui aiment regarder beaucoup de contenus vidéo ou jouer à des jeux très détaillés pourraient trouver la résolution un peu juste. Cependant, pour le prix, la présence d’un écran 120 Hz est un vrai plus.

Performances et stockage

Le Discovery 3 Pro est animé par un processeur MediaTek Helio G81, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensibles par carte microSD.

En utilisation réelle, ce smartphone se montre très fluide pour les usages courants : navigation sur Internet, consultation des mails, utilisation des réseaux sociaux ou visionnage de vidéos en streaming. Le multitâche est bien géré grâce à la mémoire vive suffisante. Les ralentissements sont rares tant que l’on reste dans un usage modéré.

Pour les jeux plus gourmands, il faudra parfois réduire les options graphiques pour obtenir une expérience fluide. Toutefois, c’est tout à fait acceptable pour cette gamme de prix. Le stockage conséquent de 256 Go est également un vrai atout. Surtout quand de nombreux concurrents se contentent encore de 128 Go dans cette tranche tarifaire.

Photo et vidéo

Le module photo principal est équipé d’un capteur de 50 mégapixels. En conditions de bonne luminosité, le smartphone est capable de capturer des clichés nets et riches en détails. Les photos ont une restitution fidèle des couleurs. Les photos prises en extérieur sous la lumière du jour sont agréables et exploitables sans retouches.

En revanche, en basse lumière, les limites du capteur se font sentir : la montée du bruit est visible et l’absence de stabilisation optique rend parfois les clichés flous si l’on n’est pas parfaitement stable. Un mode nuit est présent, mais ses résultats restent modestes.

À l’avant, la caméra 32 mégapixels produit de bons selfies, détaillés et bien exposés. C’est parfait pour les appels vidéo ou les publications sur les réseaux sociaux.

Côté vidéo, le Discovery 3 Pro peut filmer en 1080p à 30 images par seconde. Là encore, les résultats sont corrects en bonne lumière, mais deviennent plus approximatifs dès que les conditions se dégradent.

Intérieur Extérieur

Autonomie et recharge

La batterie de 5000 mAh est l’un des points forts de ce smartphone. Avec une utilisation classique (réseaux sociaux, appels, navigation web, quelques photos et vidéos), il est tout à fait possible de tenir deux jours complets sans passer par la case recharge.

Le Discovery 3 Pro est compatible avec la charge rapide 33 W, même si le chargeur adéquat n’est pas fourni dans la boîte (seulement un câble USB-C). Comptez environ une heure trente pour une recharge complète avec un chargeur adapté. À noter également la présence d’une fonction de charge inversée. Cela permet d’utiliser le smartphone comme batterie d’appoint pour recharger un autre appareil via câble USB-C.

Connectivité et fonctionnalités

Sur le plan de la connectivité, le Discovery 3 Pro coche presque toutes les cases :

Double SIM (nanoSIM + eSIM)

(nanoSIM + eSIM) NFC pour les paiements sans contact

pour les paiements sans contact Bluetooth 5.0

Wi-Fi double bande

USB-C

Prise jack 3,5 mm (de plus en plus rare sur les modèles récents)

(de plus en plus rare sur les modèles récents) Radio FM intégrée

Le smartphone fonctionne sous Android 13, avec une interface épurée très proche d’Android Stock. Cela signifie peu d’applications préinstallées et une navigation fluide et intuitive.

Aucun engagement n’a été pris pour une mise à jour vers Android 14, mais SPC assure au moins des correctifs de sécurité réguliers pendant un certain temps.

Verdict : un choix malin pour les petits budgets

Le SPC Discovery 3 Pro réussit son pari : proposer un smartphone moderne, agréable à utiliser et bien équipé, pour moins de 200 €. Il excelle notamment sur les points essentiels : l’autonomie, la fluidité d’affichage grâce à son écran 120 Hz, et une capacité de stockage généreuse.

Bien sûr, il n’est pas sans défauts : l’écran aurait gagné à afficher une résolution Full HD+, les performances en photographie nocturne sont modestes, et la puissance brute reste en deçà des modèles milieu de gamme plus chers. Toutefois, à ce tarif, ces concessions sont tout à fait compréhensibles.

En résumé, si vous cherchez un smartphone simple, fiable et complet sans exploser votre budget, le SPC Discovery 3 Pro est un excellent choix.

