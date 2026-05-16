Le Dreame A3 AWD Pro 3500 est l’un des nouveaux robots tondeuses 4×4 de la marque. Il est pensé pour les jardins jusqu’à 3500 m² avec du relief, des passages étroits et des bordures pas toujours évidentes. Sur le papier, il coche beaucoup de cases : transmission intégrale, double disque de coupe, navigation par LiDAR et vision binoculaire. Et surtout, aucune antenne RTK ni fil périmétrique à installer. Trois semaines de test plus tard, voici ce que ça donne en vrai, sur un terrain qui n’a rien d’un green de golf.

Dreame A3 AWD Pro 3500 : Notre avis en bref

Le Dreame A3 AWD Pro 3500 fait à peu près tout ce qu’il promet, et c’est suffisamment rare dans cette catégorie pour le souligner, sincèrement. La motricité 4×4 fonctionne bien, la cartographie sans antenne de positionnement satellite enlève une vraie corvée, et la tonte reste propre même sur un terrain irrégulier avec de la vieille herbe folle, des arbres et quelques zones de gravier. L’application est bien fichue, le planning saisonnier est compréhensible et malin, et le robot apprend de ses erreurs au fil des passages.

Il reste quelques limites. La cartographie automatique n’est pas terrible et oblige parfois à reprendre les zones à la main. Les angles très aigus et les contours d’arbres restent difficiles à finir proprement. La détection d’obstacles peut se montrer trop prudente si on ne la règle pas correctement dès le départ. Rien de rédhibitoire, mais ce sont des points à connaître avant d’investir. À recommander pour les grands jardins multi-zones, avec ou sans dénivelé, mais sachez que s’il y a une légère pente, le robot gère. À éviter pour les petits jardins plats où plus pertinent et moins cher existe ailleurs.

Produit disponible sur DREAME A3 AWD Pro 3500 Robot Tondeuse, pour 3500 M², Moteurs Moyeu AWD, sans RTK, LiDAR 3D 360° Et Vision IA Duale, Capacité De Montée Jusqu’à 80% (38,7°), EdgeMaster 2.0 : Coupe des Bordures < 3 Cm

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Qualité de fabrication et design

Première impression à la sortie du carton : c’est massif, c’est lourd, et c’est bien construit. Le robot pèse 23,9 kg et mesure 74 cm de long pour 53,2 cm de large. On est loin d’un petit robot tondeuse classique, mais on est aussi sur un autre usage. Pour avaler 3500 m², gérer des pentes de 80 % et embarquer une batterie suffisante, il ne peut pas être léger. L’inverse aurait paru suspect.

Les finitions sont soignées. La carrosserie est plus aboutie que celle du Dreame A2, ce qui limite les rayures dans le temps. Le robot adopte une silhouette de buggy assumée, avec une garde au sol calculée pour passer sous la majorité des arbustes et meubles de jardin bas. Le système de lame à dégagement rapide permet de remplacer les lames sans outil. Dreame fournit plusieurs jeux de lames de rechange à l’achat du robot. Tout cela facilite la maintenance.

Côté motricité, les quatre roues motrices (AWD pour All Wheel Drive) font le travail. Les roues avant sont plus petites, avec des pneus crantés pour mordre dans l’herbe humide et accompagner les changements de direction. Les roues arrière sont nettement plus grandes, avec des crampons profonds qui vont chercher le grip dans les pentes. La traction principale est à l’arrière, l’avant guide. C’est une vraie architecture de tout-terrain, pas un faux 4×4 marketing.

La certification IPX6 permet de rincer le robot au jet, ce qui est appréciable après une session poussiéreuse. La base de charge se monte rapidement et s’installe via des pieux en plastique fournis. Un peu durs à enfoncer, mais ils tiennent bien une fois en place. Le câble d’alimentation est suffisamment long et la prise est protégée des intempéries. Petit conseil : faire passer le câble collé au mur plutôt que sur le sol, surtout si la zone est traversée par le robot lors de ses tontes.

Installation et mise en route du robot tondeuse Dreame

C’est probablement un des meilleurs points du Dreame A3 AWD Pro 3500. La mise en place est expédiée en une quinzaine de minutes. On installe la base, on télécharge l’application Dreamehome, on connecte le robot en Bluetooth puis Wi-Fi, on scanne un QR code, on rentre un code PIN, et c’est plié. Aucune antenne à monter et aucun câble à enterrer. Pour quiconque a déjà galéré avec un robot tondeuse RTK, c’est une vraie respiration. Le RTK, pour rappel, est un système de positionnement satellite qui nécessite une antenne fixe dans le jardin, donc un socle, une tige, et une alimentation, vous comprenez qu’on préfère s’en passer quand c’est possible.

Le robot s’en passe complètement. À la place, Dreame s’appuie sur OmniSense 3.0, un système maison qui combine un LiDAR et une vision binoculaire. Le LiDAR est un capteur laser qui scanne l’environnement avec des lasers, à 360° pour construire une carte 3D du terrain. La vision binoculaire, ce sont deux caméras à l’avant qui fonctionnent comme des yeux humains pour estimer la profondeur et reconnaître les obstacles. Le robot voit son environnement par lui-même, sans dépendre d’un signal GPS qui peut décrocher sous les arbres ou loin d’une antenne.

La documentation est claire et l’application reprend toutes les étapes avec des explications contextuelles. Les fonctions configurables sont nombreuses, mais l’application accompagne au fur et à mesure. Le robot embarque aussi un petit écran pour les commandes essentielles : retour à la base, démarrage manuel, réglages rapides et saisie du code PIN. Bien vu pour ne pas dégainer le téléphone à chaque fois.

Cartographie : la phase clé du Dreame A3 AWD Pro 3500

C’est ici que les choses deviennent un peu moins fluides. La cartographie consiste à promener le robot le long des contours du jardin, via l’application ou en mode automatique. Premier conseil tiré du test : ne pas enregistrer une grande zone d’un seul coup. Le robot a tendance à déformer les contours sur les longues sessions, avec des décalages visibles sur la carte finale. La méthode qui marche : découper le jardin en plusieurs petites zones, les enregistrer une par une, et les relier par des chemins ensuite.

Le mode automatique pour gérer les chemins entre zones n’est pas convaincant. Lors du test, le robot a intégré un chemin de passage en pavé, à la zone à tondre. Le souci, c’est que l’application ne permet pas de gommer ce tracé pour créer un couloir. Solution adoptée : tout refaire à la main. Jouable sur un jardin moyen, mais sur 3500 m² avec plusieurs zones, il faut prévoir un bon moment. Pas bloquant, juste un point sur lequel Dreame doit encore progresser côté logiciel.

Performance de tonte au quotidien

C’est ce qu’on attend d’un robot à 2600 euros, et le Dreame A3 AWD Pro 3500 ne déçoit pas. Le test s’est déroulé dans des conditions volontairement difficiles : terrain inégal, herbe folle, gravier, arbres et zones multiples.

On n’a pas ménagé le robot, au contraire, on l’a bien éprouvé. Le résultat est propre sur la majorité des surfaces. Les deux disques de 40 cm assurent une coupe régulière, sans bandes oubliées. Les disques flottants s’ajustent aux irrégularités et limitent le scalpage. La hauteur de coupe se règle entre 3 et 10 cm depuis l’application, et le robot avale sans broncher de l’herbe au-delà de 15 cm.

La motricité 4×4 fait ce pour quoi elle est conçue. Le robot franchit sans hésiter les zones bosselées et les pentes marquées, et il s’extirpe seul des creux où un deux roues motrices serait resté planté. Lors du test, il s’est aventuré dans une zone de gravier, s’est légèrement embourbé, a galéré quelques secondes, puis s’est sorti tout seul. C’est exactement ce qu’on demande à ce type de robot : ne pas appeler à l’aide à la moindre contrariété. Bon cela dit, il vaut mieux signaler les zones impraticables comme « zone interdite » pour que le robot l’évite absolument.

Bordures, angles et zones piégeuses

EdgeMaster 2.0, le système qui décale les disques de coupe vers l’extérieur pour rapprocher la lame du bord, fait globalement un bon boulot. Le long des murs et des allées, le robot dépasse légèrement de sa zone pour passer au plus près du bord. Le résultat est franchement satisfaisant, et nettement supérieur à un précédent concurrent testé qui laissait systématiquement une bande non coupée. On arrive à un rendu qui ne demande pas forcément un coup de coupe-bordure derrière.

Deux situations compliquent l’exercice. Premièrement, les angles droits ou aigus. Le robot ne va pas chercher la pointe et laisse une zone non tondue au sommet. De plus, le tour des arbres : le Dreame a tendance à laisser une couronne d’herbe à reprendre à la main. EdgeMaster 2.0 est efficace contre une bordure droite, beaucoup moins contre une bordure cylindrique. Ce deuxième souci est présent chez pratiquement tous les robots tondeuses autonomes.

Détection d’obstacles et navigation automatique

La détection d’obstacles est précise mais peut se montrer trop prudente, surtout au premier lancement. Lors du test, certaines touffes de hautes herbes ont été interprétées comme des obstacles, notamment dans les bords, ce qui a entraîné des contournements inutiles. Bonne nouvelle : la sensibilité de détection est ajustable dans l’application. Une fois les paramètres adaptés à la typologie du jardin, le comportement devient beaucoup plus cohérent. Dreame recommande aussi de ne pas envoyer le robot sur des zones excessivement envahies. Le conseil n’est pas anodin et il vaut mieux le suivre.

Le robot identifie plus de 300 types d’obstacles via son système de vision IA. Cela couvre largement les meubles de jardin, les jouets, les outils, les animaux, et même les hérissons grâce à l’éclairage intégré pour le travail nocturne. L’évitement est en général bien géré, à condition encore une fois d’avoir laissé le robot apprendre le jardin sur quelques cycles.

Cohabitation avec objets, enfants et animaux

Faut-il tout retirer du jardin et enfermer le chien à chaque session ? Non. Le robot détecte et contourne les objets sans souci, mobilier et éléments fixes peuvent rester en place. Je conseille quand même de ramasser ce qui traîne au sol. Que ce soit un tuyau fin ou un jouet souple qui pourrait être moins bien repéré. De plus, chaque obstacle rallonge le temps de cycle car le robot ralentit puis l’évite en faisant un détour.

Pour les animaux, Dreame intègre des modes dédiés qui font ralentir et contourner le robot, y compris la nuit grâce à l’éclairage intégré (oui, le robot a des phares). Pas besoin de boucler le chien. Cela dit, pour les très petits animaux et les enfants en bas âge, mieux vaut programmer les tontes sur des créneaux où le jardin est vide. Le robot pèse quand même 23,9 kg et embarque deux disques de coupe, on ne sait jamais.

Autonomie et recharge du Dreame A3 AWD Pro 3500

L’autonomie est un vrai point fort. Pendant la phase de cartographie, qui a été reprise trois fois pour caler les choses correctement, puis sur un passage de tonte de 100 m², la batterie n’avait pas trop bougé. Sur un jardin de 3500 m² réel, il faut tabler sur deux ou trois retours à la base pour boucler la surface complète. C’est cohérent avec une batterie de 7,5 Ah pensée pour cette gamme de surface.

La charge n’est pas particulièrement rapide. Dreame annonce 80 minutes pour cette version 3500. Ce n’est pas un défaut en soi, et c’est même probablement bénéfique à la longévité de la batterie. Avec un planning bien réglé, le robot tourne en autonomie complète et on ne le voit jamais attendre.

Application Dreamehome et personnalisation

L’application est l’un des bons points de l’écosystème Dreame. Elle est légère, fluide, organisée, et elle propose un très bon niveau de personnalisation. On peut créer plusieurs zones, définir des hauteurs de coupe différentes par zone, choisir des patterns de tonte, paramétrer des zones interdites, gérer plusieurs cartes pour des jardins séparés.

La fonction qui m’a le plus convaincu est le planning saisonnier. On configure une fois la fréquence de tonte par saison, et le robot bascule automatiquement d’un programme à l’autre au fil de l’année. Une tonte par semaine en hiver, trois au printemps, le tout sans avoir à toucher quoi que ce soit. C’est exactement ce qu’on attend d’un appareil censé être autonome. C’est dommage que tous les fabricants ne proposent pas cette logique.

Le paramétrage est riche, parfois trop. On peut se perdre dans le nombre d’options. Heureusement, l’application accompagne avec des explications contextuelles pour chaque réglage. C’est pédagogique, c’est appréciable, et ça évite de devoir aller chercher un manuel PDF à chaque doute.

Caméra, FPV et fonctions de sécurité

Le robot embarque quelques gadgets que je n’attendais pas à ce niveau. La détection de présence humaine permet de demander une photo via l’application, ce qui est amusant si ce sont les enfants qui jouent dans le jardin. Ça devient nettement plus intéressant en cas d’intrus. On peut imaginer un Dreame A3 AWD Pro 3500 qui photographie un visiteur indésirable et fournit une trace exploitable. Pour un robot à ce prix, c’est un argument de sécurité qui est, à mon sens, sous-estimé.

Le pilotage à distance avec retour caméra FPV est plus anecdotique. C’est rigolo à montrer à des amis, ça impressionne deux minutes, mais ce n’est franchement pas indispensable. On aurait pu s’en passer sans rien perdre du produit. Mais bon, pourquoi pas.

Côté antivol, le robot intègre un système d’alertes en cas de soulèvement, une compatibilité AirTag pour le tracking, et 3 ans de service Link 4G inclus pour la localisation. C’est un package cohérent pour un appareil qui passe ses journées dehors.

Rapport qualité/prix

Le Dreame A3 AWD Pro 3500 s’affiche à 2599 euros au tarif catalogue. À ce prix-là, c’est un peu cher mais en soi ce n’est pas incohérent au regard de la fiche technique et des performances mesurées. La concurrence directe se situe sur les mêmes paliers, voire plus haut pour des Mammotion.

Là où ça devient vraiment intéressant, c’est en promotion. Pendant les French Days 2026, le robot a chuté à 2199 euros, soit 400 euros de remise. À ce niveau, l’équation devient nettement plus séduisante. On récupère un robot 4×4 capable, sans antenne RTK, avec une vraie autonomie et une application sérieuse, pour le prix d’un modèle plus modeste. Si vous visez ce robot en particulier, surveillez les promotions, c’est là que le rapport qualité prix devient vraiment très bon. Ce sont des produits qui sont souvent en promotion.

Conclusion : faut-il craquer pour le Dreame A3 AWD Pro 3500 ?

Après trois semaines de test, le Dreame A3 AWD Pro 3500 tient ses promesses sur l’essentiel. C’est un robot tondeuse 4×4 qui passe vraiment partout, qui se passe d’antenne RTK, qui se met en place rapidement, et qui produit une tonte de qualité même dans des conditions difficiles. L’application est bonne, le planning saisonnier est malin, l’autonomie tient la route, et la qualité de fabrication est au rendez-vous, clairement.

Maintenant, il reste des points à améliorer, principalement côté logiciel. La cartographie automatique des chemins doit progresser, la gestion des grandes zones d’un seul tenant aussi, et certaines limites mécaniques comme les angles aigus ou les contours d’arbres restent inhérentes au format. Rien de rédhibitoire, juste des éléments à connaître avant l’achat.

Produit disponible sur DREAME A3 AWD Pro 3500 Robot Tondeuse, pour 3500 M², Moteurs Moyeu AWD, sans RTK, LiDAR 3D 360° Et Vision IA Duale, Capacité De Montée Jusqu’à 80% (38,7°), EdgeMaster 2.0 : Coupe des Bordures < 3 Cm

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Pour qui est ce robot ? Clairement pour les propriétaires de grands jardins, multi-zones, avec du dénivelé ou un terrain irrégulier qui justifie la motricité 4×4. Pour ce profil, le Dreame A3 AWD Pro 3500 est l’un des choix les plus pertinents du marché actuel, surtout autour de 2200 euros en promotion. Pour un petit jardin plat et carré, il y a des affaires plus sensées et moins coûteuses ailleurs. Ce robot serait clairement surdimensionné.