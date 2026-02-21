Test – Mammotion LUBA mini AWD LiDAR : le robot tondeuse qui passe partout, sans fil périphérique

Je n’ai pas installé le LUBA mini AWD LiDAR un samedi matin calme. Au contraire, c’était un jour banal, avec des enfants qui courent, un chien curieux et des bordures en pierre irrégulières. Justement, c’est dans ce contexte réel que je voulais le voir à l’œuvre. Dès les premières minutes, j’ai compris que ce robot ne jouait pas dans la même catégorie. Alors que je m’attendais à devoir surveiller chaque déplacement, je l’ai vu grimper, contourner et cartographier sans hésiter. Mieux encore, il a roulé sur des bordures en pierre sans rien abîmer, ni le jardin, ni le robot. À ce moment-là, j’ai arrêté de le suivre. Je l’ai laissé faire. Et c’est sans doute le meilleur compliment que je puisse faire à un robot tondeuse.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Le Mammotion LUBA mini AWD LiDAR est un robot tondeuse impressionnant par sa facilité d’installation et sa cartographie ultra précise. Grâce au LiDAR et à la transmission intégrale, il s’adapte aux terrains complexes sans câble périphérique. En revanche, son prix élevé et l’absence de coupe-bordure intégré peuvent freiner certains acheteurs. Cependant, si vous cherchez une solution sérieuse, robuste et presque professionnelle, il fait clairement partie des références actuelles.

Contexte du test

Je l’ai utilisé pendant plusieurs semaines dans un jardin avec pentes, bordures en pierre et zones distinctes. Le test a été réalisé en conditions réelles, sans aménagement spécifique.

L’unboxing du Mammotion LUBA mini AWD LiDAR donne-t-il une impression premium ?

Dès l’ouverture du carton, le ton est donné. Le LUBA mini AWD LiDAR respire la solidité. Le robot est dense, bien assemblé, et immédiatement rassurant. Contrairement à des modèles plus grand public, ici rien ne sonne creux. Les plastiques sont épais, bien ajustés, et les protections inspirent confiance. La station de charge, alimentée sur secteur, est compacte mais stable. Elle se positionne facilement sans nécessiter de gros travaux.

Mammotion

Dans la boîte, on retrouve le robot, la base de recharge, les piquets de fixation, l’alimentation, ainsi qu’un guide clair. Rien d’inutile, mais rien ne manque. J’ai particulièrement apprécié la simplicité de l’ensemble. En quelques minutes, tout est prêt à être installé. Aucun câble périphérique à enterrer, ce qui change radicalement l’expérience par rapport aux anciennes générations.

Comparé au modèle que j’avais testé précédemment, le LUBA 2, ce mini AWD affiche un design plus ramassé et plus agile. Là où le précédent semblait imposant, celui-ci paraît taillé pour les jardins complexes. Son gabarit réduit lui permet de se faufiler partout, tout en conservant une excellente stabilité grâce à la transmission intégrale. Les roues crantées inspirent confiance, surtout sur terrain humide ou irrégulier.

Ergonomiquement, tout est pensé pour l’usage quotidien. Le capot se manipule facilement, l’accès aux lames est simple, et l’ensemble donne donc une impression de produit durable. Clairement, Mammotion vise un positionnement semi-professionnel, et cela se ressent dès le déballage.

Quelles sont les caractéristiques techniques et fonctionnalités clés du LUBA mini AWD LiDAR ?

Avant même de le lancer, le LUBA mini AWD LiDAR impressionne sur le papier. Cependant, ce sont surtout ses fonctionnalités concrètes qui font la différence.

Caractéristiques techniques principales :

• Navigation LiDAR sans fil périphérique

• Transmission intégrale AWD

• Cartographie multi-zones personnalisable

• Hauteur de coupe réglable électroniquement

• Détection intelligente des obstacles

• Lames robustes remplaçables

• Base de recharge sur secteur

• Robot alimenté par batterie rechargeable

Une fois installé, tout passe par l’application Mammotion. Celle-ci est complète, claire et étonnamment fluide. La cartographie se fait rapidement, avec une précision bluffante. Je peux créer différentes zones, définir des passages interdits, modifier les limites à la volée. Contrairement à beaucoup de concurrents, ici, rien n’est figé. Si je déplace un massif ou ajoute un obstacle, j’adapte la carte en quelques secondes.

Le LiDAR change vraiment la donne. Le robot comprend son environnement. Il anticipe les obstacles, ralentit intelligemment et évite les collisions inutiles. En plus, l’écosystème Mammotion permet une gestion fine des horaires, des zones et des hauteurs de coupe. Tout est centralisé, logique et réactif.

Après plusieurs semaines, je n’ai constaté aucun bug bloquant. Les mises à jour améliorent régulièrement l’expérience, ce qui montre un suivi logiciel sérieux. C’est un point essentiel à ce niveau de prix.

Les performances du LUBA mini AWD LiDAR sont-elles à la hauteur sur terrain difficile ?

C’est sur le terrain que ce robot m’a réellement convaincu. Grâce à sa transmission AWD, il passe là où beaucoup abandonnent. Pentes, zones humides, irrégularités, rien ne semble l’arrêter. Même après une pluie, il conserve une traction impressionnante.

La coupe est nette, régulière, sans zones oubliées. Les lames sont solides, et après plusieurs semaines, elles n’ont montré aucun signe de faiblesse. Également, la gestion des obstacles est efficace. Le robot détecte, contourne et reprend son travail sans paniquer.

L’IA de détection fait un vrai travail. Elle distingue les obstacles fixes des éléments temporaires. Par conséquent, il ne s’acharne pas inutilement et optimise ses trajets. En pratique, cela se traduit par un gain de temps et une tonte plus homogène.

J’ai volontairement laissé traîner des jouets, des outils et même une gamelle. Le robot les a évités sans jamais les heurter. De plus, sur les bordures en pierre, il est passé sans provoquer le moindre dégât. Ni rayure, ni choc visible. C’est exactement ce que j’attends d’un robot à ce prix.

L’application Mammotion est un grand outil qui rassemble tout

On retrouve un peu la même interface que lors du précèdent test mais adapté bien sur à ce modèle spécifique. L’application est toujours précise, contient de nombreux réglages et possibilités. On peut créer des zones, des chemins mais aussi des no go zones. En résumé on peut un peut tout faire avec cette application. C’est un gros point fort car elle est très aboutie et aux prix du robot, on en attend pas mains. Quelque chose de performant, précis et facile d’utilisation. C’est le cas.

Au quotidien, ce robot devient rapidement invisible. Et c’est un compliment. Une fois programmé, il travaille seul. Je peux lancer, arrêter ou modifier une session depuis mon téléphone, même à distance. L’application reste stable, même après plusieurs semaines.

La recharge est entièrement automatique. Le robot retourne seul à sa base lorsqu’il a besoin d’énergie. L’autonomie est suffisante pour couvrir plusieurs zones avant de repartir se charger. Dans mon cas, il gère sans problème un jardin segmenté, avec des cycles cohérents.

En situation réelle, avec enfants et animaux, il se montre rassurant. Il ralentit à l’approche, s’arrête si nécessaire, et reprend ensuite. Je n’ai jamais eu peur de le laisser tourner en autonomie.

L’entretien est simple. Un nettoyage régulier et un contrôle des lames suffisent. Rien de contraignant. Là encore, on sent ainsi un produit pensé pour durer.

Le Mammotion LUBA mini AWD LiDAR vaut-il vraiment son prix ?

C’est la question clé. À 1699 €, ce robot ne s’adresse pas à tout le monde. Cependant, il faut être honnête. Ce prix s’explique par sa technologie, sa robustesse et son intelligence embarquée.

Si vous avez un jardin simple et plat, il est probablement surdimensionné. En revanche, si votre terrain est complexe, avec pentes, zones multiples et obstacles, alors il prend tout son sens. Il remplace des heures de tonte, sans compromis sur la qualité.

Comparé au modèle que j’avais testé l’an dernier, le LUBA 2, ce mini AWD est plus agile, plus précis et aussi plus simple à adapter au quotidien. Il s’adresse clairement à ceux qui veulent une solution fiable, presque professionnelle, sans passer par un installateur.

Oui, j’aurais aimé un coupe-bordure intégré. Oui, le prix peut faire hésiter. Mais dans les faits, je n’ai jamais eu à intervenir pour corriger son travail. Et ça, c’est rare.

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, le Mammotion LUBA mini AWD LiDAR s’impose comme un robot tondeuse extrêmement sérieux. Il est précis, robuste, intelligent et incroyablement simple à vivre. Certes, son prix est élevé et l’absence de coupe-bordure intégré est frustrante. Cependant, si vous cherchez une solution autonome, efficace et durable pour un terrain complexe, c’est un très bon choix. Pour moi, il frôle clairement le niveau professionnel.

