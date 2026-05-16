EtherNet/IP en armoire offre des avantages remarquables pour l’industrie

Les industriels recherchent en permanence des solutions pour simplifier et optimiser leurs infrastructures. Avec sa mise à jour, EtherNet/IP en armoire répond à ces attentes. Cette solution de Rockwell Automation promet des panneaux de commande intelligents, plus faciles à installer et à maintenir. Découvrons comment ces nouvelles fonctionnalités peuvent transformer votre productivité.

La nouvelle version d’EtherNet/IP en armoire intègre davantage de composants pour la commande moteur. Désormais, il est possible de connecter les disjoncteurs-moteurs 140ME et les relais électroniques E100. Grâce à un module de communication dédié, l’intégration des différents éléments se fait sans complication. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une infrastructure flexible pouvant évoluer en toute simplicité.

Les avantages clés de la nouvelle solution Rockwell Automation

Plusieurs bénéfices se dégagent de cette offre. Tout d’abord, l’ajout de la dérivation d’alimentation auxiliaire garantit une alimentation stable. Cela permet d’éviter l’utilisation de matériels surdimensionnés et simplifie le câblage.

Installation accélérée : le gain de temps atteint jusqu’à 80 %.

: le gain de temps atteint jusqu’à 80 %. Optimisation de l’espace : plus de composants intégrés dans des armoires compactes.

: plus de composants intégrés dans des armoires compactes. Capacité à s’adapter à l’évolution des besoins sans modifier l’architecture actuelle.

Diagnostics améliorés et connectivité étendue pour les fabricants

La solution en armoire propose aussi un accès enrichi aux données en temps réel. Les diagnostics deviennent précis et immédiats, facilitant la prise de décisions. Les données circulent mieux et les problèmes sont plus vite identifiés. Ainsi, la productivité s’améliore et les interventions sont moins fréquentes.

En conclusion, EtherNet/IP en armoire transforme la gestion des panneaux de commande. Les fabricants bénéficient d’une solution évolutive, rapide à installer et hautement connectée. Pour gagner en efficacité et anticiper les besoins futurs, cette innovation marque un vrai tournant dans l’automatisation industrielle.

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