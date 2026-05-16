Une nouvelle salve de jeux arrivent sur PS Plus Extra et Premium, rendez-vous le 19 mai !

Jamais trois sans quatre, voir plus, pour Sony. Hier, l’éditeur japonais vient de dévoiler la nouvelle vague de jeux qui rejoindra le catalogue PS Plus Extra et Premium dès le 19 mai, avec une sélection particulièrement solide. On aura donc droit à sept jeux gratuits de plus, avec le retour du chef-d’œuvre du western moderne signé Rockstar Games. C’est sûr, les abonnés auront de quoi s’occuper jusqu’au 1er juin !

Voir aussi : Forza Horizon 6 : un leak massif dévoile une version jouable du jeu, Playground Games réagit

Le retour du monument Red Dead Redemption 2

Eh oui : Rockstar remet Red Dead Redemption 2 à disposition des abonnés PS Plus pour ce mois de mai. Véritable référence du jeu narratif moderne, le titre suit Arthur Morgan et la bande de Dutch Van der Linde dans une Amérique en pleine mutation à la fin du XIXe siècle. Son écriture cinématographique et son attention obsessionnelle aux détails font de Red Dead Redemption 2 l’un des plus grands jeux de sa génération. Une pépite à ne pas rater donc, si vous aimez les jeux open world !

Star Wars Outlaws

Développé par Ubisoft, Star Wars Outlaws plonge les joueurs dans les bas-fonds de la galaxie lointaine à travers l’histoire de la contrebandière Kay Vess. Le titre mêle exploration spatiale, infiltration et affrontements avec les syndicats criminels, avec une aventure en monde ouvert située entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Certes, il n’y a pas de sabres lasers, mais l’aventure en vaudra la chandelle.

Des RPG sombres et des univers atypiques pour le PS Plus de mai

En parallèle à ces jeux AAA, la sélection accueille également The Thaumaturge. Ce RPG narratif à l’ambiance surnaturelle plongera les joueurs dans une Varsovie alternative du début du XXe siècle. On y incarne un thaumaturge capable de manipuler des entités mystiques « Salutors », au cœur d’une intrigue mêlant politique et occultisme.

Enotria: The Last Song rejoindra également le catalogue PS Plus pour ce mois de mai. Inspiré du folklore italien, ce souls-like transporte les joueurs dans un monde figé par une mystérieuse représentation éternelle. Cependant, il est loin des standards sombres du genre, avec sa direction artistique lumineuse et colorée.

Dans un registre plus brutal, Flintlock: The Siege of Dawn combine action nerveuse, magie et armes à feu. Le joueur évoluera dans un univers fantasy ravagé par les dieux, en incarnant Nor Vanek et son compagnon mystique Enki. Attendez-vous à une guerre désespérée contre des forces divines dans ce jeu signé A44 Games.

Les amateurs d’ambiances oppressantes pourront découvrir Bramble: The Mountain King, une aventure horrifique inspirée des légendes scandinaves. Le jeu raconte le périple d’un jeune garçon traversant un monde aussi magnifique que terrifiant pour sauver sa sœur disparue.

Enfin, les abonnés Premium auront droit au retour de Time Crisis. Le célèbre rail shooter de Namco, star des salles d’arcade des années 90, rejoint le catalogue Classics avec son gameplay nerveux basé sur la couverture et les fusillades en temps limité.

Tous ces jeux seront disponibles à partir du 19 mai 2026 pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium.