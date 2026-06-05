Hyland innove avec brio pour une automatisation intelligente des entreprises

Hyland change la donne avec une nouvelle vague d’innovations basées sur l’intelligence artificielle. L’entreprise entend révolutionner la gestion de contenu et l’automatisation des tâches en entreprise. Son objectif : faire gagner du temps aux équipes et accélérer les résultats tout en garantissant une gouvernance solide. Découvrons comment Hyland rend cela possible.

Les innovations de Hyland au service de l’automatisation par l’IA

En 2026, Hyland lance plusieurs nouveautés importantes pour automatiser efficacement les process métiers. Avec l’Enterprise Context Engine, l’entreprise propose un moteur de contexte qui adapte l’IA à chaque secteur. Grâce à des ontologies précises, l’IA comprend mieux les contraintes et le vocabulaire spécifique de chaque métier. De plus, l’Enterprise Agent Mesh permet d’orchestrer de nombreux agents d’IA, tous sous contrôle. Cette orchestration gouvernée offre une performance adaptée aux grandes organisations.

Le Content Innovation Cloud optimise la gestion des contenus

Le Content Innovation Cloud est au cœur des innovations de Hyland. Cette plateforme transforme le contenu d’entreprise en intelligence fiable et exploitable. Grâce à elle, il devient possible d’intégrer l’IA partout dans l’organisation, sans changer ses outils principaux. Avec le mode sans tête, les API Hyland peuvent facilement connecter leurs fonctionnalités à des applications internes et externes. Ainsi, les entreprises disposent d’un socle solide pour automatiser leurs flux documentaires.

Des solutions sectorielles pour transformer les entreprises

Hyland propose des solutions clés en main pour plusieurs secteurs comme la santé, la banque, l’assurance ou l’éducation. Dans la santé, les agents automatisent la gestion des dossiers patients et facilitent la prise de décision médicale. Dans la banque, les agents réduisent les délais lors des prêts et simplifient l’accueil client. Pour l’assurance, ils facilitent la gestion des sinistres et le respect des réglementations. Chaque solution est pensée pour apporter plus de valeur, avec un contexte métier pertinent, une automatisation fiable et une supervision humaine.

Contrôle et observabilité de l’automatisation agentique

Hyland veille à ce que chaque agent IA fonctionne de façon contrôlée et transparente. Grâce à la Control Tower, les entreprises surveillent en temps réel l’activité de leurs agents et ajustent leur comportement selon les résultats concrets. La bibliothèque d’agents, associée au passeport de l’agent, garantit une maîtrise totale : chaque agent est certifié avant déploiement, ses actions sont tracées et son cycle de vie est suivi.

En conclusion, Hyland repousse les limites de l’automatisation basée sur l’intelligence artificielle grâce à une plateforme ouverte, sécurisée et adaptée à chaque métier. Les entreprises peuvent désormais accélérer leur transformation digitale, tout en gardant le contrôle et la confiance. L’IA devient enfin une alliée du quotidien pour améliorer la productivité et les résultats.

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