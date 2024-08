Appian transforme l’automatisation avec intelligence

Appian annonce le lancement d’une version améliorée de sa plateforme, destinée à révolutionner la gestion des données et l’automatisation des processus grâce à l’intégration poussée de l’intelligence artificielle (IA). Cette mise à jour vise à offrir aux entreprises les outils nécessaires pour naviguer facilement à travers les réglementations en constante évolution dans le domaine de l’IA.

Introduction à la nouvelle version d’Appian

Cette dernière version de la plateforme Appian présente une série d’améliorations conçues pour renforcer les processus d’affaires grâce à une orchestration plus intelligente des données. Entre autres, l’ajout d’un chatbot alimenté par l’IA apporte une aide précieuse dans la gestion des procédures, comme le témoigne Michael Parks du Département de la Sécurité Publique du Texas.

Les avancées en IA dans la plateforme Appian

Les innovations apportées par Appian se concentrent largement sur l’amélioration de l’interaction entre les utilisateurs et les données d’entreprise. Avec Appian AI Copilot, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses rapides et précises à partir de leurs propres données. Plusieurs fonctionnalités ont été introduites pour faciliter ce processus, y compris AI Copilot pour data fabric, Enterprise Copilot, et AI Skills, toutes conformes à la certification HITRUST.

Améliorations de la conformité et de la sécurité

En plus de renforcer les capacités d’automatisation et de gestion des données, la nouvelle version d’Appian met un accent fort sur la sécurité et la conformité. La plateforme est désormais conforme aux standards du HIPAA, grâce à des procédures strictes encadrant la protection des données sensibles. Cela représente un atout majeur pour les organisations soucieuses de respecter les règlementations les plus récentes.

En résumé, la dernière mise à jour de la plateforme Appian constitue une avancée significative dans le domaine de l’automatisation et de l’intégration des données d’entreprise. Les améliorations de l’IA et le renforcement de la conformité font de cette version un outil précieux pour toute entreprise cherchant à optimiser ses processus tout en se conformant aux exigences réglementaires actuelles.

