yaber dévoile un projecteur inspiré par Keith Haring

En alliant culture populaire et haute technologie, Yaber a créé une véritable sensation. Le nouveau projecteur Yaber T2/T2 Plus s’inspire de l’art vibrant et iconique de Keith Haring. Ces projecteurs ne sont pas seulement des outils technologiques, ils sont également des pièces de collection qui portent l’esthétique d’un des artistes les plus aimés de notre temps dans nos salons.

Yaber lance le projecteur inspiré par Keith Haring

Le Yaber T2/T2 Plus est le premier projecteur au monde à incorporer l’héritage de Keith Haring. Avec une palette de couleurs classique (rouge, blanc et noir) et des motifs emblématiques, ce projecteur apporte une touche artistique à toute expérience de visionnage. Cela marque une étape révolutionnaire dans la fusion de l’art et de la technologie.

Caractéristiques uniques du Yaber T2 Plus

Le Yaber T2 Plus est équipé d’un dongle TV, permettant une expérience de streaming facile et accessible. Il affiche des couleurs vibrantes et des détails nets, ce qui rend chaque visionnage spectaculaire. Grâce à son design inspiré par les œuvres de Haring, il ne manquera pas de se démarquer dans tout espace de vie moderne.

Disponibilité et prix du projecteur spécial

L’édition spéciale Yaber T2 Plus est disponible à l’achat pour 399 USD sur le site officiel de Yaber. Le modèle standard, Yaber T2, sans dongle TV, est lui aussi disponible sur plusieurs plateformes internationales comme Amazon, et ce, dans divers pays. L’accessibilité globale de ces projecteurs promet de rendre l’art de Haring encore plus universel.

En résumé, Yaber propose non seulement une innovation en matière de technologie de projection grâce au T2/T2 Plus, mais il rend aussi hommage à un artiste légendaire. Cette collaboration unique entre Yaber et l’art de Keith Haring montre que l’art et la technologie peuvent collaborer de manière impressionnante. Ce projecteur est une chance pour tous de posséder un morceau de l’histoire artistique tout en bénéficiant des dernières avancées technologiques.

