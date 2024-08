Therma V de LG : Chauffage écologique et efficacité maximale pour l’avenir

LG Electronics (LG) a annoncé le lancement de ses nouvelles pompes à chaleur air-eau Therma V™ R290 Monobloc. Les modèles de 7 et 9 kilowatts (kW) seront dévoilés lors de l’IFA 2024 à Berlin, en Allemagne. Faisant suite aux modèles précédemment lancés avec succès, LG continue de montrer la voie vers un chauffage plus efficace et respectueux de l’environnement.

Therma V : Les nouvelles pompes à chaleur air-eau de LG

Les modèles 7 et 9 kW de LG arrivent avec une efficacité accrue et un design sophistiqué qui s’intègre harmonieusement dans différents environnements. Ils sont idéaux pour le marché européen qui vise une consommation d’énergie quasi nulle pour les nouveaux bâtiments. Par ailleurs, LG ouvre un laboratoire de recherche et développement Air Solution à Francfort, pour développer des solutions de chauffage adaptées aux divers climats européens.

Haute efficacité

LG a choisi le réfrigérant R290 pour ses pompes à chaleur Therma V, qui présente un potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement trois. Notées A+++ en indice d’efficacité énergétique, ces pompes à chaleur réduisent les émissions de carbone jusqu’à 79 % par rapport aux chaudières traditionnelles. Les clients qui choisissent Therma V contribuent ainsi à l’efficacité énergétique de leurs résidences.

Design sophistiqué de Therma V

La pompe à chaleur Therma V présente un design épuré avec un seul ventilateur qui s’intègre facilement aux styles de maisons et aux extérieurs des bâtiments. Grâce à sa taille compacte, la pompe à chaleur s’intègre sous presque toutes les fenêtres. Elle n’obstrue pas la vue et ajoute une touche de sophistication au décor intérieur.

Intégration simple et intelligente

Outre leur design, les nouvelles pompes à chaleur de LG se caractérisent par leur aisance à s’intégrer à d’autres équipements intérieurs. Elles offrent également une installation simplifiée et une flexibilité accrue. Avec le système cloud de l’entreprise, BECON, les partenaires de service peuvent mettre à jour le firmware à distance. Cela permet de gagner du temps. Les nouveaux modèles offrent un contrôle et une surveillance de l’énergie avec la plateforme Home Energy de LG. Cela crée un système intégré de stockage d’énergie.

A la lumière de ces avancements, le président de la division Home Appliance & Air Solution chez LG, Lyu Jae-cheol, a déclaré : « Avec la nouvelle Therma V R290 Monobloc de LG, les Européens disposent d’un plus grand choix de capacités, ainsi que d’une performance et d’un confort d’utilisation accrus. » LG continuera à s’appuyer sur ses technologies à haute efficacité énergétique. Ils proposeront une gamme de produits répondant aux besoins de chaque région.

Nous sommes impatients d’observer l’accueil que le marché européen réservera à ces nouvelles pompes à chaleur innovantes. Restez connectés pour d’autres mises à jour passionnantes de LG! N’hésitez pas à partager vos pensées et vos commentaires sur ces développements.