Forza Horizon 6 : un leak massif dévoile une version jouable du jeu, Playground Games réagit

Eh oui : même les géants peuvent tomber ! Alors que Forza Horizon 6 n’est plus qu’à quelques jours avant son lancement officiel, une version PC du jeu a malencontreusement fuité en ligne. En quelques heures, les joueurs les plus impatients (et les moins craintifs) ont pu s’essayer au prochain hit de Xbox, avec déjà une pléthore de voitures et de maps entre leurs mains. Face à ce gros leak, Playground Games a immédiatement réagi et mis en garde ceux qui oseront pirater leur jeu. Attention, ban imminent !

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“Pas de pitié pour les pirates de Forza Horizon 6”

C’est l’un des plus gros leaks de l’année dans l’industrie du jeu vidéo. À quelques jours avant la sortie de Forza Horizon 6 ce 19 mai, une build PC du jeu a été accidentellement rendue accessible avant la date prévue. On parle ici d’un leak massif d’assets de 155 Go environ, extraits puis partagés illégalement en ligne.

Avec son petit bébé dans la nature, Playground Games a rapidement réagi en confirmant être au courant de la fuite. Le jeu étant l’un des porte-étendards de Xbox, Microsoft ne lésine pas sur les sanctions afin de punir tous ceux qui oseraient télécharger la copie illégale de Forza Horizon 6. Le message de la firme de Redmond est clair : quiconque tente de lancer le jeu, ou même d’utiliser des mods issus du leak écoperont d’un ban numérique de 9999 jours, soit environ 27 ans.

“Nous prenons des mesures disciplinaires strictes à l’encontre de toute personne ayant accédé à cette version”,déclare Playground Games dans son communiqué sur X. “Nous procéderons à des interdictions de jouer à l’ensemble des jeux de la franchise et des interdictions d’utilisation du matériel.”

We are aware of reports that a build of Forza Horizon 6 has been obtained prior to its release and can confirm this is not the result of a pre-load issue.



We are taking strict enforcement action against any individuals found accessing this build including franchise-wide and… — Playground Games (@WeArePlayground) May 11, 2026

En des termes plus simples, tous ceux pris la main dans le sac risqueront de ne plus pouvoir jouer à Forza Horizon 6 à sa sortie. Playground Games pourrait même empêcher ces derniers de jouer à n’importe quel autre Forza, voire pire, bannir complètement votre PC.

Autant dire que le risque n’en vaut pas la chandelle, si l’envie vous prend de chercher et télécharger Forza Horizon 6 avant son lancement officiel. De plus, vous n’avez plus à attendre longtemps, car le jeu sortira le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series X|S.