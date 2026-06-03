Petal Ads séduit le tourisme avec une solution intelligente et unique

Petal Ads a récemment marqué les esprits lors de l’ITB China 2026 à Shanghai. L’événement, l’un des plus grands salons du secteur, a réuni près de 900 entreprises venant de 85 pays. Sur place, Petal Ads a présenté une solution marketing intelligente et complète dédiée à la culture et au tourisme. Cette innovation s’inscrit dans l’écosystème HarmonyOS de Huawei, confirmant la place centrale du marketing digital dans le voyage moderne.

Petal Ads présente sa solution innovante au ITB China 2026

Durant l’ITB China, la zone d’expériences culturelles et touristiques intelligente a attiré de nombreux visiteurs. Petal Ads y a dévoilé son nouveau livret 2026, centré sur le marketing intelligent de la culture et du tourisme. Cette solution s’appuie sur la puissance de HarmonyOS pour cartographier chaque étape du parcours voyageur, de l’inspiration à la réservation, jusqu’au partage après le voyage. Tout est pensé pour rendre le voyage plus fluide et personnalisé.

Un marketing intelligent pour la culture et le tourisme

Le marché chinois du tourisme évolue rapidement. D’après les dernières études, plus de 60 % des voyageurs utilisent l’IA pour organiser leurs itinéraires. Face à de nouveaux défis numériques, Petal Ads répond par une plateforme omnicanale : chaque contact est exploité pour accompagner le voyageur. Grâce à une collaboration entre médias et appareils, l’expérience devient interactive et personnalisée.

Cinq profils voyageurs pour des expériences personnalisées

Le livret 2026 de Petal Ads introduit cinq profils types d’utilisateurs. On y trouve les explorateurs de la Génération Z, les familles, les élites actives, les seniors et les voyageurs de luxe. Pour chacun, la solution propose des contenus adaptés et des points de contact ciblés. Ce ciblage permet de répondre précisément aux attentes de tous les profils, tout en renforçant la fidélité des utilisateurs à l’écosystème HarmonyOS.

En conclusion, l’initiative de Petal Ads veut révolutionner le marketing touristique avec des outils intelligents et une vision centrée utilisateur. Avec la puissance de HarmonyOS et un réseau de partenaires mondial, Petal Ads s’impose comme un moteur clé pour l’innovation dans le voyage. Les professionnels du tourisme et les voyageurs bénéficient ainsi d’une expérience enrichie, pensée pour l’avenir.

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