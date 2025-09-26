OD Knock : Hideo Kojima dévoile le nouveau teaser de son prochain jeu d’horreur

Kojima Production n’en a pas encore fini avec nous. Après Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima continue de faire monter la tension autour de son prochain projet, OD. Lors de l’événement anniversaire de Kojima Productions, le studio dévoile alors le premier teaser du jeu, désormais appelé OD Knock. Et dès les premières secondes, il met les joueurs dans une ambiance horrifique à la P.T.. Bonne chance pour vous endormir ce soir…

Un teaser déjà glaçant pour OD Knock

OD Knock. C’est donc le nom final de OD, ce projet qu’Hideo Kojima a dévoilé lors du Xbox Developer Direct 2022. Développé sous Unreal Engine 5, le titre horrifique est présenté comme un jeu “d’un style totalement nouveau” selon Kojima. Le créateur parle également d’expérimentations techniques inédites et d’un “système spécial”, destiné à impliquer les joueurs d’une manière différente. Il marque également la première collaboration de Kojima Productions avec Microsoft et Xbox Game Studios

Le teaser dévoilé lors du livestream du studio présente une séquence courte mais saisissante. En vue subjective, on assiste à un rituel étrange mené par Sophia Lillis avant qu’un bruit sec de porte et des chuchotements inquiétants ne fassent basculer l’atmosphère. On souligne la qualité du rendu visuel et sonore, rappelant immédiatement l’intensité psychologique de P.T., le fameux teaser jouable de Silent Hills.

Kojima Productions semble également vouloir miser sur un casting d’acteurs confirmés pour donner vie à OD Knock. Outre Sophia Lillis (It), les noms de Hunter Schafer (Euphoria) et d’Udo Kier circulent comme participants confirmés. Cette approche, déjà éprouvée sur Death Stranding avec Norman Reedus et Mads Mikkelsen, renforce l’immersion et ancre le jeu dans une esthétique proche du cinéma. soutient le projet, et Phil Spencer a réaffirmé la volonté de Microsoft d’accompagner cette vision créative unique.

Comme on dit, entre le jeu vidéo et le cinéma, il n’y a qu’un pas, et Kojima compte bien le franchir avec OD Knock. Pour l’heure, aucune date de sortie ni liste précise de plateformes n’a été dévoilée. En attendant, ci-dessous le teaser :